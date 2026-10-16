ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Oregon eyaletindeki Silver Rail İlkokuluna düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Önce okul yakınındaki bir araca ateş açan saldırgan, ardından okula girerek içeridekileri hedef aldı. En az 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, 15-16 yaşlarında olduğu öne sürülen saldırgan olay yerinde ölü bulundu. FBI soruşturmaya dahil oldu.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentindeki Silver Rail İlkokulunda silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, yaralıların da olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan okulda ölü bulundu.

ÖNCE ARACA ATEŞ AÇTI, ARDINDAN OKULA GİRDİ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre saldırı, saat 12.59 sıralarında başladı. Okul yakınındaki bir araca ateş açan saldırgan, daha sonra Silver Rail İlkokuluna girerek içeride bulunan kişileri hedef aldı.

Silah seslerinin ardından acil yardım hatlarına çok sayıda ihbar yapıldı. İhbarların ulaşmasından yaklaşık 3 dakika sonra çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Okula ulaşan güvenlik güçleri, saldırganın vurularak öldüğünü belirledi.

ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

EN AZ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Bend Polisi Sözcüsü Sheila Miller, düzenlediği basın toplantısında en az 2 yaralının St. Charles Tıp Merkezine kaldırıldığını açıkladı. Miller, yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu belirtti. Öte yandan, saldırganın açıklanan can kaybı sayısına dahil edilip edilmediği henüz resmi olarak netleşmedi.

ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

SALDIRGANI BİR SİVİL Mİ VURDU?

Saldırganın 15-16 yaşlarında olduğu öne sürüldü. Yerel basında yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, şüphelinin olay sırasında bölgede bulunan bir sivil tarafından vurulduğu iddia edildi.

Ancak Bend Polisi Sözcüsü Sheila Miller, saldırganın kim tarafından vurulduğunun henüz belirlenemediğini açıkladı.

ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

FBI SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

FBI Direktörü Kash Patel, yaptığı açıklamada FBI'ın Portland bürosuna bağlı ekiplerin olay yerine gönderildiğini duyurdu.

Patel, federal ekiplerin saldırıya ilişkin başlatılan yerel soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Saldırının nedeni ve şüphelinin kimliğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriOregonYerelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hasan Has Hasan Has:
    Aferin bu haberi de vererek ne yapmaya, topluma tam gaz şiddet pompalamaya mı çalışıyorsunuz? Yani şiddet normalmiş, sadece bizde olmuyormuş. Sizin amacınız ne? 0 0 Yanıtla
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