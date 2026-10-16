Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı miktarda kokain kullandıktan sonra 3 yaşındaki çocuğunun yanında sokak ortasında baygın bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensesi Mahrah Al Nahyan (32), Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde yargılandığı davada suçunu kabul etti. Mahkeme, BAE kraliyet ailesi mensubu prenses hakkında karara vardı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YOLDAN GEÇENLER SAHİP ÇIKTI

13 Haziran'da meydana gelen olayda, uyuşturucunun etkisiyle yaklaşık 30 dakika boyunca bilinci kapalı kalan prensesin yanında, ayakkabısız halde işlek bir yol kenarında duran 3 yaşındaki çocuğuna yoldan geçen vatandaşlar sahip çıktı. Kendine geldiğinde çevresindekilere "Burası bir mezbaha değil, neden bu kadar önemsiyorsunuz?" diyerek tepki gösteren Al Nahyan'ın çantalarında uyuşturucu aparatları tespit edildi.

REHABİLİTASYON ŞARTI VE PARA CEZASI

Davanın hakimi Johnson KC, yabancıların müdahalesi olmaması halinde çocuğun ciddi zarar görme veya kaçırılma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirterek kararı açıkladı. Mahkeme, Prenses Mahrah Al Nahyan'a rehabilitasyon şartı içeren 2 yıllık denetimli serbestlik ve 6 bin 114 sterlin para cezası verdi. Prensesin uyuşturucu bağımlılığı tedavisinin sürdüğü bildirildi.