Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Tesla CEO’su Elon Musk, perşembe günü bilim kurgu ve çizgi filmlere konu olan uçma özelliğine sahip yeni Tesla Roadster modelini tanıttı. Musk’ın bir diğer şirketi olan SpaceX’e ait Teksas’taki test tesisinde gerçekleştirilen sürücüsüz gösteride, iki kişilik spor otomobil sergilendi.

0'DAN 100'E 1 SANİYENİN ALTINDA ÇIKIYOR

Musk’ın verdiği bilgilere göre, yeni Roadster modeli 0’dan 100 kilometre hıza bir saniyenin altında çıkabiliyor. Araç, altındaki emme kuvvetini kullanarak dik bir rampaya tırmanabiliyor, fırlamadan önce baş aşağı durabiliyor, havada takla atabiliyor ve hava jetlerini kullanarak iniş yapabiliyor. Gösteri sırasında yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atlamak için de aynı jetlerden faydalanıldı.

Güvenlik gerekçesiyle gösterinin sürücüsüz yapıldığını vurgulayan Musk, "Başarı garanti değil. Ciddiyim. Muhtemelen işe yarayacak ama yaramazsa da güvenli bir mesafedeyiz" şeklinde konuştu. Teknolojiyi "dünyanın en iyi otomobil şirketi ile dünyanın en iyi roket şirketinin işbirliği" olarak nitelendiren Musk, aracın havada ilerlemesini ve yerde hızlanmasını sağlamak için 10 nozul ile ultra yüksek basınçlı hava tanklarının kullanıldığını açıkladı.

Etkinliğin simülasyon veya yapay zeka olmadığını kanıtlamak için izleyici kitlesine ihtiyaç duyduklarını belirten Musk, aracın 2028 yılında üretime gireceğini söyledi. Ancak Tesla’nın geçmişte hedef tarihler konusunda verdiği sözleri yıllarca geciktirdiği biliniyor.

UZMANLAR ARACIN "UÇABİLECEĞİNE" ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Yapılan kurgulanmış gösteriye rağmen uzmanlar, aracın gerçekten uzun menzilli uçuş gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda temkinli. Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen "eVTOL" araçlarında son yıllarda gelişmeler yaşansa da, yola elverişli ve uçabilen bir araç üretmenin önünde ciddi mühendislik engelleri bulunuyor.

Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi dikey uçuş küratörü Roger Conner, hava araçlarının ağırlığa karşı aşırı hassas olduğunu, kara araçlarında ise tampon ve ezilme bölgeleri gerektiğini belirterek iki konseptin birleşiminin hem kötü performans gösteren hem de oldukça pahalı bir araç yaratacağını ifade etti. Conner, yasal olarak sokakta kullanılabilen bu tarz bir otomobil için, "Kesintisiz bir uçuştan bahsetmiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla zıplamaktan bahsediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Sekiz pervaneli uçan araçlar geliştiren Alef girişiminin CEO’su Jim Dukhovny ise Tesla Roadster’ın havalanmasının kendisini şaşırtmayacağını ancak bunun aracın gerçekten "uçtuğu" anlamına gelmeyeceğini dile getirdi. eVTOL araçlarındaki en zor kısmın dikey yükselişten ileri harekete geçiş olduğunu kaydeden Dukhovny, kaldırma kuvvetinin korunması ve dengenin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.