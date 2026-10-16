Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı - Son Dakika
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Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

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Elon Musk'ın yıllardır hayalini kurduğu uçan otomobil gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Tesla, SpaceX'in roket teknolojisinden yararlanan özel iticilerle donatılmış yeni nesil Roadster modelini, izleyenleri hayrete düşüren bir gösteriyle tanıttı.

Tesla CEO’su Elon Musk, perşembe günü bilim kurgu ve çizgi filmlere konu olan uçma özelliğine sahip yeni Tesla Roadster modelini tanıttı. Musk’ın bir diğer şirketi olan SpaceX’e ait Teksas’taki test tesisinde gerçekleştirilen sürücüsüz gösteride, iki kişilik spor otomobil sergilendi.

0'DAN 100'E 1 SANİYENİN ALTINDA ÇIKIYOR

Musk’ın verdiği bilgilere göre, yeni Roadster modeli 0’dan 100 kilometre hıza bir saniyenin altında çıkabiliyor. Araç, altındaki emme kuvvetini kullanarak dik bir rampaya tırmanabiliyor, fırlamadan önce baş aşağı durabiliyor, havada takla atabiliyor ve hava jetlerini kullanarak iniş yapabiliyor. Gösteri sırasında yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atlamak için de aynı jetlerden faydalanıldı.

Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Güvenlik gerekçesiyle gösterinin sürücüsüz yapıldığını vurgulayan Musk, "Başarı garanti değil. Ciddiyim. Muhtemelen işe yarayacak ama yaramazsa da güvenli bir mesafedeyiz" şeklinde konuştu. Teknolojiyi "dünyanın en iyi otomobil şirketi ile dünyanın en iyi roket şirketinin işbirliği" olarak nitelendiren Musk, aracın havada ilerlemesini ve yerde hızlanmasını sağlamak için 10 nozul ile ultra yüksek basınçlı hava tanklarının kullanıldığını açıkladı.

Etkinliğin simülasyon veya yapay zeka olmadığını kanıtlamak için izleyici kitlesine ihtiyaç duyduklarını belirten Musk, aracın 2028 yılında üretime gireceğini söyledi. Ancak Tesla’nın geçmişte hedef tarihler konusunda verdiği sözleri yıllarca geciktirdiği biliniyor.

Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

UZMANLAR ARACIN "UÇABİLECEĞİNE" ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Yapılan kurgulanmış gösteriye rağmen uzmanlar, aracın gerçekten uzun menzilli uçuş gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda temkinli. Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen "eVTOL" araçlarında son yıllarda gelişmeler yaşansa da, yola elverişli ve uçabilen bir araç üretmenin önünde ciddi mühendislik engelleri bulunuyor.

Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi dikey uçuş küratörü Roger Conner, hava araçlarının ağırlığa karşı aşırı hassas olduğunu, kara araçlarında ise tampon ve ezilme bölgeleri gerektiğini belirterek iki konseptin birleşiminin hem kötü performans gösteren hem de oldukça pahalı bir araç yaratacağını ifade etti. Conner, yasal olarak sokakta kullanılabilen bu tarz bir otomobil için, "Kesintisiz bir uçuştan bahsetmiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla zıplamaktan bahsediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Sekiz pervaneli uçan araçlar geliştiren Alef girişiminin CEO’su Jim Dukhovny ise Tesla Roadster’ın havalanmasının kendisini şaşırtmayacağını ancak bunun aracın gerçekten "uçtuğu" anlamına gelmeyeceğini dile getirdi. eVTOL araçlarındaki en zor kısmın dikey yükselişten ileri harekete geçiş olduğunu kaydeden Dukhovny, kaldırma kuvvetinin korunması ve dengenin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı
Tesla MotorsElon MuskOtomobilEkonomiSpacexSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • kubilay sakallı kubilay sakallı:
    bizimkiler o arabayı elini suya sabuna vurmadan alır 4 katı fiyatına satar ,bizim tarikatlar helaya hangi ayakla girilmesi gerektiğini anlatıp dursunlarr 4 6 Yanıtla
    KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    sen beynini kullan, acizler gibi şikayet etme, çalış üret, kimin ne dediği değil senin ne olduğun önemli,, beyin herkeste bulunmaz 2 2
    Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Günümüzde o Şeriat getirecek diye korktuğunuz "Bizim" tarikatlardan gelenler bilimle, teknolojiyle, roketle, uzayla meşgul oluyor. Milletin manevi değerleriyle uğraşmaktan başka ne verdiniz, bir arpa boyu yol mu yürüttürdünüz Ülkeye de utanmadan sıkılmadan konuşuyorsunuz ! 1 1
    ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ Beyin silah gibidir ben senin gibi silahsız biriyle savaşmam. 2 0
    Frida Kahlo Frida Kahlo:
    Boş tenekeden bir yorum. 1 0
  • p46n8xrkr8 p46n8xrkr8:
    5 sn havada kalmış yapsana 1000ft yükseklikte denemeyi… 0 3 Yanıtla
    Güzide Altay Güzide Altay:
    Sen önce el arabası yapmayı dene. Bitir. Ondan sonra eleştir. 1 1
    p46n8xrkr8 p46n8xrkr8:
    elon musk’ın dikkatini buradan çekemezsin uğraşma 0 0
  • tankladin tankladin:
    kara şimşek bu 2 0 Yanıtla
  • Ali BAYIK Ali BAYIK:
    ne dedi ne dedi... uçan otomobil eee sende bunu yedin :) Video yapay zekayım diye bağırıyor 1 0 Yanıtla
  • Frida Kahlo Frida Kahlo:
    Yapay zeka olduğu kanaatindeyim. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı - Son Dakika
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