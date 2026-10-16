Maduro ve eşi Flores, New York\'ta işkence suçlamalarını reddetti

ABD güçlerince Karakas’ta alıkonulan ve yaklaşık 10 aydır New York’ta tutuklu bulunan Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, haklarına eklenen işkence suçlamalarıyla ilgili ilk kez mahkemeye çıktı. Çift, suçlamaların tamamını reddetti.

“BU BELGEYİ TÜMÜYLE REDDEDİYORUM”

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, Hakim Alvin Hellerstein’ın başkanlığında 15 Ekim Perşembe günü görülen duruşmaya Maduro, ayakları zincirli halde getirildi. Salondakilere el sallayıp avukatlarıyla tokalaşan Maduro, tercüman aracılığıyla konuştu. Değiştirilmiş iddianameye ilişkin beyanı sorulan Maduro, “Asılsız suçlamalardan oluşan bu belgeyi tümüyle reddediyorum” ifadelerini kullandı. Hakim Hellerstein, Maduro adına “suçsuzum” beyanını kayda geçirdi.

Maduro’nun eşi Cilia Flores ise “Tamamen masumum. Suçlu değilim” dedi. Flores’in, son yıllarda Venezuela’da gözaltında tutulan ABD’lilere ve diğer kişilere işkence yapıldığına dair suçlamaların yanı sıra uyuşturucu ve silah suçlamalarını da kabul etmediği aktarıldı.

YENİ İDDİANAMEDE İŞKENCE SUÇLAMASI

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, 8 Ekim’de mühürü kaldırılan değiştirilmiş iddianamede Maduro ve Flores hakkında “işkence yapmak için suç örgütü kurma” (conspiracy to commit torture) suçlaması yer aldı. İddianamede, 2013'te göreve gelen Maduro’nun “baskı ve işkence sistemine başkanlık ettiği” ve belirli kişilere işkence yapılmasına izin verdiği ileri sürüldü. Flores’in ise bu sistemin oluşturulmasına yardım ettiği iddia edildi.

Savcılık, siyasi muhalefeti susturmaya yönelik olduğunu öne sürdüğü uygulamalarda aç bırakma, elektrik şoku, boğma ve darp yöntemlerinin kullanıldığını, mağdurlar arasında en az 3 ABD vatandaşının bulunduğunu savundu. İddianamede, Venezuela’daki istikrarsızlıktan ABD’yi sorumlu tutan Maduro yönetiminin ABD’lileri bu nedenle hedef aldığı da öne sürüldü. İşkence suçlamaları, Maduro ve Flores’in ocak ayından bu yana yargılandığı “narkoterörizm”, “ABD’ye kokain ithal etmek için suç örgütü kurma” ve silah suçlamalarına eklendi.

SAVUNMA "DOKUNULMAZLIK" İSTİYOR

Maduro’nun avukatı Barry Pollack, egemen bir ülkenin lideri olduğu için Maduro’nun ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını savunarak davanın düşürülmesini talep etti. Savcılık ve ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu talebe karşı çıktı. Mahkeme, savunmanın davanın düşürülmesine yönelik talebini değerlendirmek üzere bir sonraki duruşmayı 17 Aralık’a erteledi. Davanın esastan yargılamasının ise 14 Haziran 2027'de başlaması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da davayla ilgili değerlendirmesinde, “Mahkemeden geçecek ama çok kötü şeyler yaptı” ifadelerini kullandı.

FLORES’İN EV HAPSİ TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten Flores’in avukatları, müvekkillerinin tutuklu bulunduğu Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nden (MDC) çıkarılarak ev hapsine alınmasını talep etmişti. Hakim Hellerstein, 8 Ekim’deki duruşmada Flores’in büyük miktarda paraya ve uluslararası bağlantılara erişimi bulunduğunu, bu nedenle kaçma riski taşıdığını belirterek kefalet ve ev hapsi talebini reddetmişti.

3 OCAK’TA KARAKAS’TA ALIKONULDU

ABD, 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Karakas’a hava saldırıları eşliğinde askeri operasyon düzenlemişti. Özel kuvvetler ve FBI ekiplerinin katıldığı operasyonda Maduro ve eşi Flores, kaldıkları konutta alıkonularak Karayip Denizi’ndeki USS Iwo Jima gemisine, ardından New York’a götürülmüştü. Trump, operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"BEN HALA ÜLKEMİN DEVLET BAŞKANIYIM"

Maduro ve Flores, 5 Ocak’ta Manhattan’daki federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkmış, uyuşturucu kaçakçılığı ve silahla ilgili 4 suçlamayı reddetmişti. Maduro o duruşmada, “Karakas’taki evimde yakalandım. Ben hala ülkemin devlet başkanıyım. Masumum, burada sayılan hiçbir şeyden suçlu değilim. Ben dürüst bir insanım” demişti. Hakim Hellerstein, mart ayındaki duruşmada da savunmanın ABD’nin yaptırımlar nedeniyle Venezuela devlet fonlarını avukatlık ücretlerine kullandırmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesi talebini kabul etmemişti. Maduro’nun alıkonulmasının ardından Venezuela’da yönetimi geçici devlet başkanı olarak Delcy Rodriguez üstlendi.