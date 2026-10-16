Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı Kara para aklama soruşturmasındada, aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Dosyada yer alan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise diğer şüphelilerden ayrı tutuldu. Sarıgül ile ilgili iddiaların ayrı bir süreç içinde değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.

SORUŞTURMA ALMAN VATANDAŞLARININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Soruşturmanın, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Müştekilerin beyanlarında; 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığının ileri sürüldüğü aktarıldı.

TEHDİT İDDİALARI

Açıklamada, gözaltı talimatının gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Başsavcılık, konuya ilişkin soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Müştekiler tarafından; 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir.

Soruşturma işlemleri devam etmektedir."