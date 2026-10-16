Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli - Son Dakika
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Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

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Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
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Kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Murat Ağırel, Aylin Kotil, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Volkan Aslanbaş ve Cavid Tanrah Artuner hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada yer alan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı Kara para aklama soruşturmasındada, aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Dosyada yer alan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise diğer şüphelilerden ayrı tutuldu. Sarıgül ile ilgili iddiaların ayrı bir süreç içinde değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

SORUŞTURMA ALMAN VATANDAŞLARININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Soruşturmanın, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Müştekilerin beyanlarında; 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığının ileri sürüldüğü aktarıldı.

TEHDİT İDDİALARI

Açıklamada, gözaltı talimatının gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Başsavcılık, konuya ilişkin soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Müştekiler tarafından; 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.

Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir.

Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • hakinen6321 hakinen6321:
    gokcekleri haber yaparsın ha sen !!!! 57 21 Yanıtla
    Hatice COŞKUN Hatice COŞKUN:
    sizin gibiler oldukça bu ülkenin hırsızı da yolsuzu da bitmez! 23 22
    VATANDAŞ VATANDAŞ:
    Hatice COŞKUN. Mesele adalet saglanması degil adaletin maşa mı oldugu düşüncesi. Bu düşünceyi kimler nasıl oluşturdu onu düşün. TROLLÜK YAPMA. 9 12
    128547Ab& 128547Ab&:
    Atın hepsini Eko nun yanına 10 6
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Hatice COŞKUN: sizin gibiler derken sanırım Fatma ablan ve avenesinden bahsediyorsun:) 7 4
    Beşir Beşir:
    NEDEN BU ÜLKE 80 YIL YERİNDE SAYMIŞ İŞTE TAMDA BU YÜZDEN 8 0
    Beşir Beşir:
    mehmet vatandaş sapla samanı karıştırma fatmadan size ekmek çıkmaz 5 0
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    helal olsun Beşir cevabı vermezsin fatma'dan ekmek çıkmaz bunlar dan da bir cacık olmaz, 80 senedir bu ülkeyi zaten yiyorlardı ya Hatice Hanım taş üstüne taş koyamıyordu ülke şimdi elhamdülillah kendi roketini kendi savunma sistemini kendi uçağını diğer insani olaylara anlatmıyoruz, bir 5 sene daha Recep Tayyip Erdoğan başta kalırsa bunların kökünü kurudur hortumlarını keser vallahi bu ülke ABD Rusya Çin ve Türkiye sıralamasına girer 0 1
  • Erhan osman KILIÇARSLAN Erhan osman KILIÇARSLAN:
    adam kara para aklanmasıyla alakalı haber yaparken bundan soruşturma yiyor gerçekten trajikomik bir ülke olduk 51 14 Yanıtla
    Hatice COŞKUN Hatice COŞKUN:
    bu ülkede en çok hak. hukuk. adalet diyenlere bakacaksın zaten görüldüğü üzere topla topla bitmiyorlar, Silivri yolları... 17 28
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Hatice " en çok hak. hukuk. adalet diyenlere" derken adında adalet olanı kast ediyorsun galiba:)) 15 4
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Erhan gökçwkleri kendisine maske yapmış olabilirmi acaba tıpkı ekremin cumhurbaşkanlığı maskesi gibi ha ne dersin bi düşün istersen 1 3
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Mehmet vatandaş adalet yürüyüşü yaptılar da onu kastediyor yollarda yağmurun altında yürüyenlerden bahsediyor 0 2
  • Ekber Biçer Ekber Biçer:
    inanan varmı buna susturacaklar 47 11 Yanıtla
  • Dogukan Delibalta (Dogububa) Dogukan Delibalta (Dogububa):
    Geçmiş olsun.Bitti ülke.emeği geçenlerin abv 37 11 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Şu Eko ne zaman 560 milyarı geri verecek 3 3
    Ugur Ayhan Ugur Ayhan:
    adamlar hırsızlık yapmış içeri atıyorlar sen ülke bitmiş diyon. seni neden kimse göz altına almıyor müdür 0 0
  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Sizde hiç din iman vicdan kalmadı mı, filmlerde gördüğümüz o eski Avrupa engizisyon mahkemeleri gibi. Hiç mi Allah korkusu yok be sizde AKP ve adaleti. 22 6 Yanıtla
    zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    sini de içeri atmak lazım 1 4
    128547Ab& 128547Ab&:
    Hadi paradan puldan havludan jet ten partiden bant lardan vazgeçtik Ölenlerin hakkını nasıl ödeyeceksin Eko yatacak yerin yok 1 2
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SON DAKİKA: Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli - Son Dakika
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