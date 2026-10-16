Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız - Son Dakika
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Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

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Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı iddiaları üzerinden başlayan tartışmalara Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Azerbaycan'ın bağımsızlığına ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Kimin ne haddine Azerbaycan'ın iç işlerine karışacak? Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyiz. Buna teşebbüs edeni, tevessül edeni de en şiddetli şekilde cezalandırırız. ” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki iddialar üzerinden Ankara-Bakü hattında başlayan tartışmalara eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım da dahil oldu.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azeri gazeteci Ali Valiyev'e verdiği özel röportajda, Azerbaycan'ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak iki ülke ilişkilerinde karşılıklı saygının esas olduğunu belirtti. Yıldırım, başka ülkelerin Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmeye çalışmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

"AZERBAYCAN'IN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAK KİMİN HADDİNE?"

Röportaj sırasında Azerbaycan'ın iç işlerine yönelik müdahale girişimlerine ilişkin soru üzerine sert ifadeler kullanan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kimin ne haddine Azerbaycan'ın iç işlerine karışacak? Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyiz. Buna teşebbüs edeni, tevessül edeni de en şiddetli şekilde cezalandırırız.”

Azerbaycan'ın bağımsız bir devlet olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Azerbaycan ayrı bir devlettir. Kendi kararlarını kendi alır. Bize düşen de o kararlara gereken saygıyı göstermektir” dedi.

Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

"BU TÜR FAALİYETLERİ HOŞ GÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'nin de Azerbaycan'dan aynı yaklaşımı beklediğini dile getiren Yıldırım, bugüne kadar iki ülke arasında bu anlayışa aykırı bir tutum görmediklerini kaydetti. Yıldırım, “Aynı şeyi biz Azerbaycan'dan da tabii ki bekleriz ve bunun aksi bir şey de bugüne kadar görmedik. Buna benzer faaliyetleri, kötü niyetli çalışmaları yapanları bizim tasvip etmemiz, hoş görmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Röportajın sonunda Azerbaycan halkına mesaj gönderen Yıldırım, “Türkiye'den 86 milyon vatan evladının selamlarını, sevgilerini Azerbaycan milletine gönderiyoruz” açıklamasını yaptı.

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Binali YıldırımAzerbaycanGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
    sana yazıklar olsun Kılıçdaroğlu kader olamadın 34 6 Yanıtla
    ALİ YILDIRIM ALİ YILDIRIM:
    saygı yoksa orda sevgi de olmaz herkes haddini sınırını bilmeli 5 0
    Abdullah Abdullah:
    Azerbaycan'ın 28 şubat'ını destekliyoruz. Bize oy fetirmeyen süreçlere dahil değiliz, demek istemiş. 3 1
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorun o umurunda mı? ilkokul çocuğuna sorsan onlar da inanmaz senin yazdığın bu mesaj açıklama nasıl bir mantık, Azerbaycan'ın almış olduğu iç işleri kararına Türkiye Cumhuriyeti müdahil olup da başörtü adı altında bütün ilişkilerini bozma mantığı olabilir mi, iki kişinin komşuluk yaptığı bir mesele değil bu devlet işi ülke eşi aklın yetmiyorsa vardır bir bildiği de kıyıya açık.%52 olarak Biz bu adamları boşuna başa getirmedik güvendiğimiz için seçtik Bir 5 yıl daha inşallah seçeceğiz, emekli.... 1 0
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Kokain içmekten gebeş gibi olan siyasetçi çocuklarınıda cezalandırır mısınız??? 27 1 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    hatta mezarlıkta rakı içenleri de. 2 3
  • MGk MGk:
    Boş konuşmaların yüzünden ibb'yi kaybettik hala akıllanmadın emekli ol artık 17 3 Yanıtla
  • yücel bozdemir yücel bozdemir:
    kendi ülkesinde başörtüsü ajitasyonuyla seçim kazananlar Azerbaycan'da olunca savunucu oldular 15 5 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    adam israil den bahsediyor bizim devlet henüz sözünü söylemedi fakat yahudi esir almış belli 2 3
  • Erhan Bektaş Erhan Bektaş:
    Ben sıradan bir vatandaş olarak Azerbaycan ın içişlerine karışmıyorum vallahi! Ama insan düşünmeden de edemiyor. Niye kamuda birden başörtüsü yasağı alındı. İnsanlar Karabağ Savaşında vatan namus uğruna Allah rızası için can verdiler. Başörtüsü Allah'ın emri değil miydi? 12 6 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    yok değildi.sadece başınızı örtün diye birşey yok.örtünün demiş. 0 0
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