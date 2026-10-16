Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir - Son Dakika
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Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir

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Banka hesabını, mobil bankacılık şifresini veya IBAN'ını başkasına kullandıranlar, farkında olmadan büyük bir suç zincirinin parçası haline gelebiliyor. MASAK'ın hazırladığı yeni rehbere göre, arkadaş veya akrabalardan gelen basit para transferi talepleri bile ciddi riskler taşıyor. Kiralık hesap kullanımının tespit edilmesi halinde mobil bankacılık erişimi kapatılabilecek, kart işlemleri durdurulabilecek ve bankayla ilişki sona erdirilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal hesapların dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar gibi suçlarda kullanılmasını önlemek amacıyla "Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi" hazırladı. Rehberde, hesap sahiplerinin karşılaşabileceği riskler ile bankalar ve diğer finansal kuruluşların alması gereken önlemler ayrıntılı şekilde ele alındı.

ARKADAŞINIZIN VEYA AKRABANIZIN İSTEĞİ BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR

MASAK'ın rehberine göre, banka hesabını başka bir kişinin kullanımına açmak, hesap sahibini farkında olmadan suç gelirlerinin aktarıldığı bir zincirin halkası haline getirebiliyor.

Özellikle arkadaş, akraba ve iş çevresinden gelen "Hesabına para gelsin, sen bana gönder" veya "Kartını kısa süre kullanacağım" gibi talepler risk oluşturabiliyor.

Hesapların ücret veya komisyon karşılığında kullandırılmasının yanı sıra herhangi bir maddi karşılık olmadan üçüncü kişilere teslim edilmesi de benzer tehlikeler barındırıyor.

SADECE IBAN PAYLAŞMAKLA SINIRLI DEĞİL

Kiralık hesap kullanımı yalnızca banka hesabı veya IBAN üzerinden gerçekleştirilen işlemleri kapsamıyor. Mobil bankacılık şifrelerinin, banka kartlarının, kart şifrelerinin ve tek kullanımlık doğrulama kodlarının başkalarına verilmesi de hesap kontrolünün üçüncü kişilere geçmesine neden olabiliyor.

Banka hesaplarının yanı sıra ödeme ve elektronik para hesapları, ticari hesaplar, POS ve sanal POS bağlantıları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesaplar da bu kapsamda değerlendiriliyor.

MOBİL VE İNTERNET BANKACILIĞI KAPATILABİLİR

Rehberde, bir hesabın üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının tespit edilmesi veya buna ilişkin güçlü belirtilerin ortaya çıkması halinde uygulanabilecek tedbirlere de yer verildi.

Bu durumda hesabın uzaktan kullanılmasını sağlayan mobil ve internet bankacılığı kanallarının kapatılması veya sınırlandırılması öncelikli önlemler arasında değerlendirilebilecek.

Olayın niteliğine göre banka kartı, POS ve sanal POS hizmetleri durdurulabilecek, işlem limitleri düşürülebilecek ve müşteriye yeni finansal ürün verilmemesi gündeme gelebilecek.

BANKALAR ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ YAKINDAN İZLEYECEK

MASAK, bankalar ve diğer finansal kuruluşların şüpheli hesap hareketlerini değerlendirirken müşterinin mesleğini, gelir düzeyini, ekonomik faaliyetlerini ve işlem hacmini karşılaştırması gerektiğini belirtti.

Hesaba gelen paranın kaynağı, transferlerin amacı ve yoğun işlem yapılan kişilerle müşteri arasındaki ilişkinin araştırılması önem taşıyor.

Gerekli görüldüğünde hesap sahibiyle doğrudan iletişime geçilerek işlemlerden haberdar olup olmadığı ve hesabı gerçekte kimin kullandığı araştırılabilecek.

BANKAYLA İŞ İLİŞKİSİ SONA ERDİRİLEBİLİR

Şüpheli işlemlerin devam etmesi, hesap sahibinin açıklamalarının yetersiz kalması veya hesabın üçüncü kişilerce yönetildiğinin anlaşılması durumunda finansal kuruluşlar işlemleri gerçekleştirmeme ve gerektiğinde müşteriyle iş ilişkisini sona erdirme tedbirlerini değerlendirebilecek.

Rehberde, suçtan kaynaklandığı bilinen fonların aktarıldığı hesap ağlarında işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürülmesinin adli süreçlere yol açabileceği de vurgulandı.

Bununla birlikte yalnızca şüpheli işlem göstergelerinin bulunmasının veya idari yükümlülüklere aykırılığın tek başına cezai sorumluluk oluşturmadığı belirtildi. Cezai sorumluluk değerlendirilirken fiilin niteliği ile ilgili kişilerin bilgi ve iradesinin birlikte dikkate alınması gerekiyor.

MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi! O hesaplar anında kapatılacakMASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi! O hesaplar anında kapatılacak
Kaynak: AA
Mali Suçları Araştırma KuruluEkonomiBankaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Şu Eko nun paraları donduruldumu 0 0 Yanıtla
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