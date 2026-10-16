Altında rüzgar tersine döndü

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından kısa süreli bir geri çekilme yaşayan altın fiyatları, küresel risklerin artması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte yeniden sert yükselişe geçti. Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda ons altın 4.175 doları aşarken, yurt içinde gram altın 6.652 TL seviyesini gördü.

KÜRESEL RİSKLER VE TAHVİL GERİLEMESİ DİRİLİŞİ TETİKLEDİ

ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerileme ve dolardaki zayıflama, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı azalttı. Çarşamba günü açıklanan verilerin ardından duraklayan değerli metaller, cuma günü itibarıyla yatırımcıların güvenli liman arayışıyla rekor seviyelere tırmandı.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,3 artarak Mart 2022'den bu yana en güçlü aylık yükselişini kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise eylülde aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasalar, yüksek seyreden enflasyona rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında faiz artırma olasılığını düşük görürken, aralık ayı ihtimallerini fiyatlamaya devam ediyor.

ORTADOĞU'DA TIRMANAN GERİLİM TALEBİ KÖRÜKLÜYOR

Piyasalardaki tırmanışta jeopolitik gelişmeler de belirleyici oldu. Suudi Arabistan ile Yemen’deki Husi güçleri arasında tırmanan çatışmalar ve Ortadoğu genelinde artan riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.