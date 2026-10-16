Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm - Son Dakika
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Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

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Italiano\'dan Orkun Kökçü\'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm
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UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncularını ve özellikle Oh'u övdü. Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında da konuşan başarılı hoca, "Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Orkun ile konuştum. Çok büyük bir şey olmadığını ve çabuk geçebileceğini söyledi'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü  Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK EDEREK KAZANDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Vincenzo Italiano, "Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık." dedi. 

Italiano'dan <a class='keyword-sd' href='/orkun-kokcu/' title='Orkun Kökçü'>Orkun Kökçü</a>'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

''OH İÇİN DE ÇOK MUTŞUYUM''

Hyeon-Gyu Oh'un performansından memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti. 

Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

"2 MAÇTA 2 GALİBİYET İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Galibiyetlerin önemine vurgu yapan Italiano, "Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet için çok mutluyum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

''ORKUN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM''

Sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Orkun Kökçü'nün durumuna da değinen Italiano, "Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar var ve sıkışık takvim var. Orkun ile konuştum. Çok büyük bir şey olmadığını ve çabuk geçebileceğini söyledi." dedi. 

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