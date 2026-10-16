Italiano\'dan Orkun Kökçü\'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK EDEREK KAZANDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Vincenzo Italiano, "Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık." dedi.

''OH İÇİN DE ÇOK MUTŞUYUM''

Hyeon-Gyu Oh'un performansından memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

"2 MAÇTA 2 GALİBİYET İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Galibiyetlerin önemine vurgu yapan Italiano, "Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet için çok mutluyum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

''ORKUN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM''

Sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Orkun Kökçü'nün durumuna da değinen Italiano, "Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar var ve sıkışık takvim var. Orkun ile konuştum. Çok büyük bir şey olmadığını ve çabuk geçebileceğini söyledi." dedi.