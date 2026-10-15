Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

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Fenerbahçe'de İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun İstanbul'daki son antrenmanın tamamında takımla çalışıp İngiltere'ye gittiği ancak İspanyol oyuncunun maç gününde sakatlığı bahane edilerek kadroya dahil edilmediği öne sürüldü. İddialara göre, Asensio kendisinin ilk 11'de forma giymeyeceğini öğrendiği anda müsabakaya çıkmak istemedi.

Fenerbahçe’de İspanyol yıldız Marco Asensio hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İspanyol oyuncunun, sakatlık gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasının ardında çok farklı bir krizin yattığı öne sürüldü.

ANTRENMANDA SORUN YOKTU, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Asensio, Fenerbahçe’nin İstanbul’daki son antrenmanının tamamında takımla birlikte sorunsuz bir şekilde çalıştı. Herhangi bir sağlık problemi gözlemlenmeyen tecrübeli futbolcu, maç kafilesiyle birlikte İngiltere seyahatinde de yer aldı.

YEDEK KALACAĞINI ÖĞRENİNCE İPLER KOPTU

Krizin ise maça saatler kala patlak verdiği iddia edildi. Teknik heyetin belirlediği kadroda ilk 11'de yer almayacağını ve yedek kulübesinde başlayacağını öğrenen Asensio’nun bu karara büyük tepki gösterdiği belirtildi. İddialara göre İspanyol yıldız, yedek kaldığını anladığı an sakatlığını bahane ederek müsabakada forma giymek istemediğini iletti ve maç kadrosuna dahil edilmedi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Asensio, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel:
    Fenerbahçe vizyonsuz bir teknik direktörün elinde oyuncak oluyor İsmail’i gördük dün döküldü hata üstüne ata öyle bir adamın yedek 11 0 Yanıtla
  • Ali Yurt Ali Yurt:
    Hacı İsmail herkesi memnun edemiyor sözü dinlenen hoca gelmeli koca Fenerbahçe trip çekemez 6 3 Yanıtla
    sehmus fatih sehmus fatih:
    ismail Kartal git al irfanı yanına !!! git !!! 4 0
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Eger dogru ise Kartalin bir an önce biletinin kesilip geldigi kümese gönderilmesi gerek acilen.Yoksa kulaklari daha coook cinlar 5 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    kadro dışı bırakılsın ozaman hani fenere bir tane futbolcu ayarmı çekiyo hodri meydsn. 2 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    İstifa eden adamı yalvar yakar geri getirirsen olacağı budur. Adam normal değil normal düşünemiyor antideprasan ilaç kullanıyormuş. İstanbul da son antrenman da hiç bir sorun yok İngiltere ye git kadrodan çıkartıl asensio isyanında haklı. 3 0 Yanıtla
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