Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Fenerbahçe’de İspanyol yıldız Marco Asensio hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İspanyol oyuncunun, sakatlık gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasının ardında çok farklı bir krizin yattığı öne sürüldü.

ANTRENMANDA SORUN YOKTU, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Asensio, Fenerbahçe’nin İstanbul’daki son antrenmanının tamamında takımla birlikte sorunsuz bir şekilde çalıştı. Herhangi bir sağlık problemi gözlemlenmeyen tecrübeli futbolcu, maç kafilesiyle birlikte İngiltere seyahatinde de yer aldı.

YEDEK KALACAĞINI ÖĞRENİNCE İPLER KOPTU

Krizin ise maça saatler kala patlak verdiği iddia edildi. Teknik heyetin belirlediği kadroda ilk 11'de yer almayacağını ve yedek kulübesinde başlayacağını öğrenen Asensio’nun bu karara büyük tepki gösterdiği belirtildi. İddialara göre İspanyol yıldız, yedek kaldığını anladığı an sakatlığını bahane ederek müsabakada forma giymek istemediğini iletti ve maç kadrosuna dahil edilmedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Asensio, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.