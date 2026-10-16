84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha - Son Dakika
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84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

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84 yıllık rekorun ardından İstanbul\'a bir uyarı daha
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Sel ve heyelanların vurduğu İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ne yeni bir kuvvetli yağış dalgası geliyor. Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı felaketin ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, özellikle cumartesi gününe dikkat çekerek İstanbul'un Arnavutköy ve Beykoz gibi kuzey ilçelerinde yağışların kuvvetleneceğini açıkladı. Toprağın suya doyduğu bölgede yeni sel riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

İstanbul'da önceki gün son 84 yılın yağış rekoru kırılırken, kent genelinde binden fazla noktada sel ve su baskınları meydana geldi. İstanbul ve çevresini etkileyen felakette 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da 5, Kocaeli'de ise 1 kişi kayboldu.

Şiddetli yağışların etkisini kaybetmesinin ardından bölgenin Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, cuma ve cumartesi günlerinde etkili olacak yağışlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

AVRUPA YAKASI'NIN KUZEYİNDE YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

İstanbul'da toprağın suya doyduğunu belirten Yağan, özellikle çukur alanlar, dere yatakları ve su birikmesine elverişli bölgelerde riskin devam ettiğini söyledi.

Yağan, "Meteorolojik erken uyarımızda zaten bu sel ve su baskınını belirtmiştik. Onunla uyumlu olarak bazı bölgeler daha fazla olmak üzere çukur alanlar, dere yatakları ve su toplanmaya müsait alanlarda su birikintileri var. Dolayısıyla bu risk alınmaz. Toprak doymuş şekilde. Halihazırda İstanbul'da yağışlar kesilmiş durumda. Anadolu yakasında böyle çok hafif şiddetli yağışlarımızı görebiliriz. Bu yağışlar gece yarısına kadar bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

Yeni yağış dalgasının cuma gününün ilk saatlerinden itibaren etkili olacağını belirten Yağan, "Cuma günü ilk saatlerden itibaren güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz. Şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili de bir meteorolojik uyarı yayımladık." dedi.

CUMARTESİ GÜNÜNE ÖZELLİKLE DİKKAT

İstanbul için yapılan sarı kodlu uyarının turuncu koda yükseltilmesinin şu an gündemlerinde olmadığını belirten Yağan, yağışların zamana yayılarak etkisini göstereceğini ifade etti.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

Yağan, "Şu anda yine zamana yayılan, zaman içerisinde etkisini gösterecek bir sarı kodlu uyarıdan bahsediyoruz. Bugün yayımladığımız uyarı, yarın (cuma) sabah 09.00'da başlıyor, cumartesi 23.59'a kadar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

ARNAVUTKÖY VE BEYKOZ İÇİN UYARI

Yağışların özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olacağını vurgulayan Yağan, Arnavutköy ve Beykoz'a dikkat çekti.

Yağan, "Cuma günü biraz şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu güneyli rüzgarlar etkisiyle kuzey kesimlerinde biraz daha kuvvetli yağışları göreceğiz. Arnavutköy gibi Beykoz gibi şehrin kuzey ilçelerinin etkileneceğini tahmin ediyoruz. Bu etki Kırklareli ve Tekirdağ kıyılarına kadar da devam ediyor. Cuma gününden sonra cumartesi ilk saatlerden itibaren yağışlar yine kuvvetleniyor. Vatandaşlarımızın bu önümüzdeki 3 günlük zaman zarfında cumartesiye biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

24 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Zonguldak ve Düzce.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bolu, Adana, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tunceli, Van, Bartın, Karabük ve Osmaniye.

Özellikle sel felaketinin ardından toprağın suya doyduğu İstanbul'da, yeni yağış dalgası nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

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