52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi - Son Dakika
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52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği 2013’teki bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural ( Ali Kiyali) Suriye'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Ural'ın mahkeme salonuna getirildiği görüntüler yayınlandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği 2013’teki bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural'ın ( Ali Kiyali) Suriye'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı açıklandı

MİHRAÇ URAL YAKALANDI

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin yaşamını yitirdiği 2013’teki bombalı saldırının sanığı ve 2013'te Suriye'nin sahil bölgesindeki Banyas ve Beyda köylerindeki katliamların baş sorumlusu Mihraç Ural, yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatının, terörist Ural'ı sınırdan kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına aldığı belirtildi. Terörist Ural'ın hangi ülkeye kaçmaya çalıştığına ilişkin bilgi verilmedi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLERİ

Terörist Ural'dan ilk görüntüler de geldi. Mihraç Ural'ın Suriye'de mahkeme salonuna getirildiği anların görüntüleri yayınlandı.

52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi

TERÖRİST MİHRAÇ URAL KİMDİR?

1956 Antakya doğumlu olan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.

Ural, Esed ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.

Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişinin öldürüldüğü katliamda geçti.

Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın saldırıyı devrik Esed rejiminin istihbaratıyla planladığı tespit edilmişti.

52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi

Suriye Direnişi Örgütü elebaşısı Ural, 1970'de kurulan yasa dışı Türkiye Halk Partisi Cephesi'nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKP-C/Acilciler Örgütü'nün de kurucuları arasında yer alıyor. Ural, uzun yıllar Acilciler grubunun önde gelen yöneticilerinden oldu.

Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandıTerörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandıReyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
Kaynak: AA
Mihraç UralReyhanlı3. SayfaGüncelSuriyeDünyaHataySon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • bilgekaganali bilgekaganali:
    kısas da hayat vardır. 2 0 Yanıtla
  • dervis koc dervis koc:
    TC yarına kor yanına koymaz 1 0 Yanıtla
  • Ahmet AKGÜL Ahmet AKGÜL:
    Bunu besleyecek miyiz içerde, ölenlerin hakkı alınmış olur mu? 1 0 Yanıtla
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