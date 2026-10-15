Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı - Son Dakika
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Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

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Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
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2013'te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının firari sanığı terörist Mihraç Ural (Ali Kayyali), kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandı. Saldırıyı planlamakla suçlanan Ural’ın yardımcısı Cemal Trablusi de 11 gün önce Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı ekiplerce yakalanmıştı.

Türkiye’nin yıllardır iadesini istediği terörist Mihraç Ural’ın Suriye’de yakalandığı açıklandı. Reyhanlı saldırısının en çok aranan sanıkları arasında yer alan Ural’ın yakalanma haberi, SANA tarafından duyuruldu.

SANA DUYURDU: KAÇARKEN YAKALANDI

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bugün geçtiği habere göre, Suriye’de “Ali Kayyali” adını kullanan Mihraç Ural, kaçmaya çalışırken yakalandı. Ural’ın nerede, ne zaman ve hangi birim tarafından yakalandığına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Türk makamlarından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

YARDIMCISI 11 GÜN ÖNCE YAKALANMIŞTI

Suriye İçişleri Bakanlığı, 4 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada Ural’ın yardımcısı Cemal Trablusi’nin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını duyurmuştu. Suriye’deki iç savaş döneminde Ural’ın liderliğindeki “Mukavemet-i Suriye” (Suriye Direnişi) adlı milis grubunun Halep temsilciliğini ve büro müdürlüğünü yürüttüğü belirtilen Trablusi’nin yakalanmasına ilişkin de yer ve tarih bilgisi verilmemişti.

REYHANLI’DA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 155 kişi yaralanmıştı. THKP-C/Acilciler örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen Ural, iddianamede saldırıyı planlamakla suçlanmıştı.

Davada Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2018'de 9 sanığa 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Aralarında Ural’ın da bulunduğu firari sanıkların dosyası ayrılmıştı. Ayrılan dosyada 5 Haziran 2026'da karar açıklanmış, Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel’e 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, karar duruşmasında Ural’ın hâlâ firari olduğunu belirterek yakalanması çağrısında bulunmuştu.

MİHRAÇ URAL KİMDİR?

1956'da Antakya’da doğan Ural, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe okudu. 1978'de bir banka soygunu nedeniyle gözaltına alınan Ural, Adana’da tutuklu bulunduğu cezaevinden 1980'de kazdığı tünelle firar ederek Suriye’ye kaçtı. Suriye’de Hafız Esad yönetimi tarafından vatandaşlık verilen Ural, Esad ailesiyle yakın ilişkiler kurdu.

Ural, 1986'dan bu yana “İskenderun Sancağı Kurtuluş Halk Cephesi” adıyla kurduğu, daha sonra “Suriye Direnişi” adını alan Esad yanlısı milis grubunun liderliğini yürüttü. Ural’ın, 2013'te Suriye’nin Banyas ve Beyda bölgelerinde yaşanan katliamlara karıştığı da ileri sürülmüştü. Ural ise suçlamaları reddetmişti.

İADESİ YILLARDIR TALEP EDİLİYORDU

Türkiye, Ural’ın iadesini uzun yıllardır talep ediyordu. Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şubat 2018'deki Soçi toplantısında, “Bu şahsın derhal yakalanmasını ve Türkiye’ye iade edilmesini istiyoruz” demişti.

Ural, 2016'da öldürüldüğü iddia edilmiş ancak bu iddianın doğru olmadığı anlaşılmıştı. Ural, Temmuz 2019'da Lazkiye’de aracına yönelik bombalı saldırıda ağır yaralanmıştı. Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından izini kaybettiren Ural’ın, Suriye’de saklandığı değerlendiriliyordu.

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    Yorumlar (2)

  • myh7dh6c76 myh7dh6c76:
    barış süreci kapsamında getirip burada serbest bırakılacak galiba orada kaçak yaşamasını istemediler zahar 0 2 Yanıtla
    Murat Uzun Murat Uzun:
    boş yapma gevşek 0 0
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