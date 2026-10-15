Eşref Saral\'a silahlı saldırı

Trabzon’un Of ilçesinde iddiaya göre organize suç örgütü Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen saldırıda Saral’a 6 el ateş edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan Eşref Saral, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saral'ın tedavisi sürerken, polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

EŞREF SARAL KİMDİR?

Eşref Kemal Saral, Türkiye’de "Sarallar" adıyla tanınan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olarak bilinen isimdir. Aslen Trabzon'un Of ilçesinden olan ve aile kökenleri Karadeniz bölgesine dayanan Saral, emniyet birimleri ve adli makamlarca örgütün operasyonel yapısında ve yönetim kademesinde kritik rol oynayan figürler arasında gösterilmektedir.

Genellikle örgüt içi faaliyetler, tehdit, şantaj ve illegal alanlardaki yapılanmalarla adından söz ettiren Eşref Saral, kolluk kuvvetlerinin organize suç gruplarına yönelik düzenlediği çeşitli operasyonlar ve hukuki süreçlerle kamuoyunun gündemine gelmektedir. Ailenin geniş kollarından biri üzerinden yürütülen saha ve örgüt faaliyetlerinde etkin bir yer edindiği değerlendirilmektedir.