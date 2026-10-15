Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

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Bakan Kurum\'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
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İstanbul'daki sel felaketinin ardından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, kentte metrekareye 273 kilogram yağış düştüğünü ve 3 bin 57 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Sel nedeniyle 48 toprak kayması yaşandığını, 53 istinat duvarının yıkıldığını belirten Kurum, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Meteorolojinin 24 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı verdiğini aktaran Kurum, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, kentte etkili olan yağışa karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

24 İL İÇİN SARI, 2 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Kritik toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 il için "sarı", 2 il için de "turuncu" kodlu uyarı yapıldığını belirtti.

Bakan Kurum’un açıklamalarından satır başları şu şekilde: “Yarın sabah itibarıyla, özellikle Avrupa Yakası’nda yeniden yağışlarımız var. Sarı kodlu uyarımız İstanbul için ve diğer illerimiz için, toplam 24 ilimizde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, cumartesi günü de yağışların İstanbul genelinde süreceğini söylüyor. Dolayısıyla olumsuz hava şartlarının devam edeceği öngörüldüğünden vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarıdır. Herhangi bir ihtiyaçları varsa kaymakamlıklarımıza ve belediyelerimize iletebilirler. İhtiyaçları hızlı şekilde giderme yoluna gideceğiz. Yine yarın Zonguldak ve Düzce'de turuncu uyarımız var. Bizler tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.”

“METREKAREYE 273 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ”

Bugünkü toplantımızda detaylı şekilde sel felaketinin nedenlerini, sonuçlarını, vatandaşlarımızın durumlarını ve ortaya çıkan tabloyu, atacağımız adımları kararlaştırdık. Şehrimiz 83 yılın en uzun yağışını aldı. Metrekareye 273 kg yağış düştü. Bunun büyüklüğünü şöyle ifade edeyim. Metrekareye 273 kilogram yağış, 27 santim su yüksekliği demek. Barajların doluluğu yüzde 7 seviyesinde arttı. Tüm vatandaşlarımızı güvenli alanlara emniyet birimlerimiz aldılar. Bir kısım v atandaşlarımızı misafir ediyoruz. 3 bin 57 vatandaşımızı güvenlik birimlerimiz hamdolsun kurtardılar.

"48 TOPRAK KAYMASI GERÇEKLEŞTİ, 9 BİN 755 İHBAR GELDİ"

İstanbul Valiliğimiz koordinasluğunda tüm barınma talepleri karşılanacaktır. 39 ilçemizde 110 aracımızla, itfaiye, belediyelerimiz vatandaşlarımıza sıcak çorba gibi ihtiyaçları giderecek yardımları yapmaktadır. 48 toprak kayması gerçekleşti. 53 istinat duvarı yıkıldı. 9 bin 755 ihbar geldi. Birimlerimiz anında müdahalelerini yaptı. Hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. Çiftçimizin ürün hasarlarına giriştik. Birimlerimiz hızlıca tespit yapıyor. Sadece Ayazağa'da 300 işyeri, 200 araç hasar tespiti yapıldı.

Hasar tespitlerini hafta sonu itibariyle hedefliyoruz. Vatandaşımızın hasarlarına ilişkin, binalarda yaşanan hasarlara ilişkin devletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde her türlü desteği yapacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Çiftçilerimizin hasar tespitleri hızlı şekilde yapılıyor. 109 hayvanımız telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımız yardımları gerçekleştiriyor olacak. Çiftçimizin sera çadırlarına ilişkin oradaki yem, saman gibi ihtiyaçları da giderilecektir.

"İHBARLARIN HEPSİNE EKİPLERİMİZ HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİYORLAR"

Ulaşımda tedbir amaçla Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile'de 6 güzergah trafiğe kapatıldı. Olası yağışlarla ilgili herhangi riski almamak üzere bu tedbiri aldık. Yollarımızı açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın elektrik kesintisi söz konusu. Burada da tedbir amaçlı bu işi yapıyoruz. 9 bin civarında su baskını ihbarı var. İhbarların hepsine ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale ediyorlar. Şehir içi ve şehir dışından istediğimiz araçlarla hızlıca müdahaleyi yapacağız. En geç cumartesi günü tüm baskınlardaki hasarı gidermek adına iradeyi göstereceğiz.

Arama kurtarma, AFAD, Emniyet, itfaiye, jandarma milletimizin yanında olacaktır. Hasarların giderilmesi, eşyaların taşınması noktasında afetin etkilerini gidiyor olacağız. Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağışlar etkisini gösterdi. Sakarya'da metrekareye 140 kg yağış düştü. Bir ev yıkıldı bir köprü çöktü. Başiskele ve Kartepe ilçelerimizde dere taşkınları yaşanmaktadır. Burada da devletimiz sahadadır. Arkadaşlarımız tek bir mağdur vatandaşımız kalmayana kadar hane hane dükkan dükkan çalışacağız.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK GELECEĞİN DEĞİL BUGÜNÜN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ" 

İstanbul'da yaşadığımız her afet, sıkıntılı olay bize acı gerçeği bir kez daha hatırlatıyor. İklim değişikliği artık geleceğin değil bugünün en önemli gündem maddesi. Şehirlerimizin bu tür afetlere karşı hazırlıklı olması çok önemli. İklim değişikliği yağış rejimini etkiliyor. Çok kısa sürelerde yoğun yağışlarla karşılaşabiliyoruz. Geçmişin verileriyle söylemek gerekirse geleceği planlayamayız. Şehirlerimizi geçmişteki afetlere göre değil gelecekte karşılaşacağımız daha şiddetli hava olaylarını dikkate alarak planlamak mecburiyetindeyiz.

"RİSKLİ BİNALARI AFETE HAZIRLAMA KONUSUNDA TÜM BİRİMLERİMİZLE SAHADAYIZ"

Oturduğumuz makamlar, aldığımız görevler bize sorumluluk yüklüyor. Devletimiz bu noktada gereken her türlü desteği tüm belediyelerimize verecektir. İstanbul'un tüm afetlere karşı dirençli şehir haline getirilmesi çok önemli bir konudur. Bunu yapmaya mecburuz. İstanbul'un öncelikli ve tek gündemi bu olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm imkanlarıyla İstanbullu hemşehrilerimizin yanındadır. Riskli binaları afete hazırlama konusunda tüm birimlerimizle sahadayız. Dere yataklarının temizlenmesi, d ere ıslah çalışmalarının düzenli bakımları, taşkın risklerinin yeniden değerlendirilmesi belediyelerimiz için ertelenemez bir durumdur.

Bugünün şartlarına, ihtiyaçlarına göre hep birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul'un sıkıntısı Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntısıdır. Bu mecburiyet doğrultusunda hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin diyor hepinizi hürmetle selamlıyorum."

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