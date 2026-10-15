Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

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Vlahovic yoksa \'\'Oh\'\' var! Beşiktaş, Avrupa\'da 2\'de 2 yaptı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlıların ilk golünde imzası olan Michael Murillo, Avrupa'daki ikinci maçında ikinci golünü attı. Dusan Vlahovic'in yokluğunda forma giyen Oh, mücadelede 2 golle yıldızlaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rhein-Neckar-Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2 kazandı. 

HOFFENHEIM GOLE YAKLAŞTI

3. dakikada Hoffenheim etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazından Bernardo'nun ön direğe yaptığı ortada Machida topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

ALMAN EKİBİ YİNE ETKİLİ GELDİ

20. dakikada uzun pasla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Hlozek'in kalesini terk eden Nübel'den sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yakın köşedeki yan ağlarda kaldı.

BEŞİKTAŞ OLAITAN İLE GOLE YAKLAŞTI

45+1. dakikada Hoffenheim savunmasında yapılan hatanın ardından araya giren Olaitan'ın son çizgiden altıpas içine çevirdiği top savunmaya çarptı. Kaleye paralel bir şekilde giden meşin yuvarlağı sol çaprazda defans oyuncuları uzaklaştırdı.

MURILLO'DAN AVRUPA'DA İKİNCİ GOL

Beşiktaş, 60. dakikada aradığı golü buldu. Trossard’ın ceza sahasına çevirdiği topa Ndidi topuk pasıyla dokundu. Karambolde Olaitan'dan seken topta Murillo araya girdi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Murillo, Marsilya maçından sonra Hoffenheim'a da gol atarak ikinci maçında ikinci golünü kaydetti.

Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

HOFFENHEIM SKORU DENGELEDİ

68. dakikada skor 1-1 oldu. Hoffenheim, yerden paslarla etkili geldi. Asllani, ceza sahası içinde dönerek vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı. 

BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNDE

Beşiktaş, 73. dakikada yeniden öne geçti. Olaitan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Oh, kaleciyi karşı karşıya pozisyonda avlayarak skoru 2-1 yaptı. 

OH'TAN DUBLE GELDİ

Beşiktaş, 78. dakikada Oh ile farkı 2'ye çıkarttı. Dusan Vlahovic'in yokluğunda forma giyen Oh takımını rahatlattı. Nübel’in kale vuruşuyla başlayan atakta Oh’a doğru oynanan top Murillo’yla sağ kanada taşındı. İlhan’ın ceza sahasına çevirdiği topa arka direkteki Oh dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

ALMANYA'DA BEŞİNCİ GOL GELDİ

Hoffenheim, 88. dakikada skoru 3-2 yaptı. Hoffenheim, köşe vuruşundan golü buldu. Yapılan ortada Machida çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 

3 PUAN BEŞİKTAŞ'IN 

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Vincenzo Italiano'nun öğrencileri 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Hoffenheim ise ikinci maçında da puanla tanışamadı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Hoffenheim, Lyon'u kendi sahasında ağırlayacak. Beşiktaş, taraftarı önünde Crystal Palace'ı konuk edecek. 

Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı
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    Yorumlar (3)

  • hakanahmet0666 hakanahmet0666:
    En büyük Beşiktaş başka büyük yok 3 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Mübarek cuma gecemiz hayırlara vesile olsun....oldu...oldu...Beşiktaş ve trabzonspor sayesinde...hatta kara salı ve çarşamba gecelerini unutturacak kadar... 0 0 Yanıtla
  • Fırat Çiçek Fırat Çiçek:
    Gurur duydum. Tebrikler Kara Kartal 0 0 Yanıtla
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