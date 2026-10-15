Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçum, "Seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti. “Seçimlere 18 ay kaldı" dedi.

YENİ ANAYASA MESAJI DA VERDİ

Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanı ile yeni anayasa gündemini ele aldıklarını ifade eden Uçum, yeni anayasanın hukuk politikası perspektifi, mimarisi, temeli ve ilkeleri üzerine çalışmaların sürdürüleceğini aktardı. Yeni anayasa ihtiyacının yalnızca siyasilerin beklentileri üzerinden değerlendirilemeyeceğini kaydeden Uçum, sözlerinin devamında halkın taleplerinin ve ihtiyaçlarının esas alınması gerektiğini bildirdi.