Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimlerin takvimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Uçum, seçimlerin büyük oranda 2028 yılının Mart veya Nisan ayında yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçum, "Seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti. “Seçimlere 18 ay kaldı" dedi.

YENİ ANAYASA MESAJI DA VERDİ

Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanı ile yeni anayasa gündemini ele aldıklarını ifade eden Uçum, yeni anayasanın hukuk politikası perspektifi, mimarisi, temeli ve ilkeleri üzerine çalışmaların sürdürüleceğini aktardı. Yeni anayasa ihtiyacının yalnızca siyasilerin beklentileri üzerinden değerlendirilemeyeceğini kaydeden Uçum, sözlerinin devamında halkın taleplerinin ve ihtiyaçlarının esas alınması gerektiğini bildirdi.

Mehmet UçumGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (20)

  • Ömer GZKZL Ömer GZKZL:
    keşke hemen olsa :( 24 7 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    millet selden batmıs ölmüş vatandadlatımız var halk seferber olmuş adamın derdıne bak seçimmiş seçiminiz batsın 16 7 Yanıtla
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    Eski Haber. Bir tıklanma için aynı haberi tekrar tekrar pişirip önümüze koyuyorlar az ayık olun. 0 0
  • kadir kınay kadir kınay:
    canın cehenneme Milletin sorunlarıyla uğraşın kendi koltuk derdinizi bırakın 2028 de gelecek 15 6 Yanıtla
  • Gy224466 Gy224466:
    Foncular sandığa. Millî irade sandık istiyor. Anketlere bakın. 17 3 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    şimdi istiyoruz 16 3 Yanıtla
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