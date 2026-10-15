6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor - Son Dakika
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6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor

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6-0\'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal\'ın montunu konuşuyor
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Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu. Ancak farklı yenilginin ardından Kartal'ın İngiltere deplasmanında giydiği Barbour marka mont da dikkat çekti. Taraftarların mont üzerinden yaptığı esprili yorumlar ilgi çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar alınan sonuca büyük tepki gösterirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın maç sırasında giydiği mont da konuşulan konular arasına girdi.

6-0'LIK YENİLGİNİN ARDINDAN İSTİFA SESLERİ

Aston Villa karşısında farklı mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, karşılaşmanın 78. dakikasında İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Takımlarının performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, teknik direktöre yönelik eleştirilerini maç sonrasında da sürdürdü.

İSMAİL KARTAL'IN MONTU DİKKAT ÇEKTİ

Sahadaki sonuç kadar İsmail Kartal'ın kıyafet tercihi de taraftarların gözünden kaçmadı. Deneyimli teknik adamın İngiltere deplasmanında tercih ettiği Barbour marka mont, esprili yorumlara konu oldu.

6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor

İngiliz markası Barbour'un bazı mont modellerinin Türkiye'de yaklaşık 40 bin liraya satıldığı, İngiltere'de ise daha uygun fiyatlarla bulunabildiği belirtildi.

"TEK DOĞRU HAMLESİ MONT ALMAK"

Taraftarların bir kısmı, Kartal'ın mont tercihini farklı mağlubiyetle ilişkilendirerek esprili paylaşımlarda bulundu.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

  • - "İsmail Hoca ayağının tozuyla Barbour mağazasına uğrayıp ucuza mont işini halletmiş."
  • - "Tek doğru hamlesi İngiltere'ye gitmişken yağlı Barbour ceket almak."

Böylece Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisinin ardından İsmail Kartal, yalnızca takımının performansıyla değil, giydiği montla da dikkat çekti.

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İsmail KartalFenerbahçeİngiltereSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Şimdi hezimeti örtbas etmek için montunu mu haber yaptınız, Tebrikler 2 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe dün akşam İstanbul'a yağan yağmur gibi gol yedi yıllardır İstanbul'a böyle bir yağış olmazdı yıllardır Fenerbahçe şampiyonlar ligine çıkmamıştır çıktığı gibi yağmur gibi gol yedi? 2 0 Yanıtla
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