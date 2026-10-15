Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı. 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak kritik mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Trabzonspor- Beşiktaş derbisinin hakem kadrosunu duyurdu.

DEV DERBİDE CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

DERBİ 19 EKİM'DE OYNANACAK

Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

İşte haftanın hakemleri;

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu


Cihan AydınTrabzonsporBeşiktaşSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • onur1976 onur1976:
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