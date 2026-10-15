Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü

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Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağışın yol açtığı sel, ev, işyeri ve yolları su altında bıraktı. Sel suları araçları sürükleyip üst üste yığarken bir stadyumun suyla dolduğu ve içinde araç bulunduğu görüldü, tahribat dronla görüntülendi.

Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli yağış ve sel suları su baskınlarına yol açarken, yollar ve otoparklar adeta göle döndü. Ekiplerin su tahliye çalışması başlattı. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı ve kullanılamaz hale geldi. Bir stadın suyla olduğu ve için de araç olduğu görüldü. Selin ardından oluşan tahribatın boyutu ve stat, dron kamerasıyla görüntülendi.

Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü

"SU ALDI GÖTÜRDÜ ADAMI"

Nurullah Yaylı, "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Normal bir yağmur sandık ama çoğalmaya başladı. Önce kaldırım taşları yok oldu. Hemen kapıları kapatmaya çalıştık masaları arkasına koyduk. Elektronik ürünleri yukarı aldık. Kapı açıldı içeriyi su bastı. Üst komşuya sığındık. Bir araçtan yaşlı bir adam indi. Su aldı götürdü adamı" dedi.

Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü

Psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Kadir Aydın, "Psikolojim bozuk. Yağmur aşırı derecede yağdı. Canımı zor kurtardım. Allah bütün milletimize yardım etsin" diye konuştu.

Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü

"ARAÇLARIN İÇİNDEN ÇIKAMAZ HALE GELDİK"

"Ramazan Ensaroğulu ise, "Biz buradan araçlarla çıkmaya çalışıyorduk. Su gelmeye başladı. Lastiğin alt seviyesindeydi. Trafik oluştu o trafikle sel suları artmaya başladı. Araçların içinden çıkamaz hale geldik. Camı açtık içinden çıktık" ifadelerini kullandı.

Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Kaynak: İHA
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