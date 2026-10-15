Gazze'de yürekleri yakan görüntü - Son Dakika
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Gazze'de yürekleri yakan görüntü

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İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında 33 yaşındaki Filistinli anne Reem Asaad Awad hayatını kaybetti. Saldırının ardından evde çıkan yangında küçük kızı alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. Korku dolu anların ardından küçük kız sağ olarak kurtarılırken olayda iki kişinin daha yaralandığı bildirildi. Çocuğun alevlerin arasından kurtarıldığı anlara ait görüntüler yürekleri dağladı.

İsrail'in Gazze kentinde bir apartman dairesine düzenlediği hava saldırısında 33 yaşındaki Filistinli anne Reem Asaad Awad hayatını kaybetti. Saldırının ardından evde çıkan yangında küçük kızı alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. Çocuğun yanan evden kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı. Saldırıda iki kişinin daha yaralandığı bildirildi.

SALDIRI SABAH SAAT 04.00 SIRALARINDA GERÇEKLEŞTİ

Olay, Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde meydana geldi. Yerel saatle 04.00 sıralarında bir apartman dairesini hedef alan İsrail hava saldırısının ardından binada yangın çıktı.

Filistinli sağlık kaynaklarına göre saldırıda 33 yaşındaki Reem Asaad Awad yaşamını yitirirken biri çocuk iki kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ile yaralılar Şifa Hastanesi'ne götürüldü.

Patlamanın hedef alınan dairede ve çevresindeki yapılarda hasara yol açtığı bildirildi.

KÜÇÜK KIZ ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

Saldırının ardından ortaya çıkan görüntülerde, küçük bir kız çocuğunun yangın çıkan evde mahsur kaldığı görüldü. Paylaşılan görüntülerde çocuğun dumanla dolan odada bir yatağın üzerinde oturduğu, çevresindeki alevler nedeniyle büyük korku yaşadığı anlar yer aldı. Küçük kız daha sonra yanan evden sağ olarak çıkarıldı. Yangın ise sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Gazze kentinde Hamas mensubu olduğunu öne sürdüğü bir kişiyi hedef aldığını açıkladı. Ancak hedef alınan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı veya iddiayı destekleyen kanıt paylaşılmadı. İsrail tarafı, saldırının incelendiğini bildirdi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor. Filistinli yetkililer, ateşkesin ardından da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. 33 yaşındaki annenin yaşamını yitirdiği ve kızının alevlerin arasından kurtarıldığı son saldırı, bölgede sivillerin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı.

FilistinİsrailDünyaGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • kaan tek kaan tek:
    Yazıklar olsun dünyada çoğu ülke gündemi gazze bizim kiler sadece kınıyor gidelim öleceksek ölelim yemin ederim birgun sıra bize gelecek biz görmeyiz ama çocuklar çok cekecek 22 0 Yanıtla
    cemal köse cemal köse:
    Bizimkiler israilin dostu. 0 0
  • Van Van:
    Allah'ım sen bu İsrail'e kabul etme. Şuanda sadece birbirini kırmak la uğraşan ümmeti de uyandır. Arabistan'ı düşünenler neden Filistin'i hiç düşünmedi. 9 0 Yanıtla
    ERŞAN KUNERİ ERŞAN KUNERİ:
    senelerdir dua ediyorsunuz ama israile bişey oldugu yok..sanırım tanrı yok...:) 2 4
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Husiler İsraile vuruyor, Sudiler İsraili destekliyor, Türkiye İsraile vuran Husiler karşı Sudilerle antlaşma yapıyor. 4 1
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Sen dinleri cok abartmissin sadece teselli olacaksin okadar 0 0
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    "389700, sen kafayı tamamen sıyırmışsın. Husilerin attığı o oyuncak dronlar mahalle arasından dışarı çıkamaz, sen kalkmış bur da destan yazıyorsun. Haritayı ters tuttuğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam 0 0
  • 389700 389700:
    hisilerin Arabistan köpeğine attığı dron konuşuluyor 3 yıldan beri bu acıyı katliamı duyan ya KAHHAR ya KAHHAR TERÖRİST İTRAİL EMPERYALİST ABD 4 1 Yanıtla
  • Ramazan Tenekeci Ramazan Tenekeci:
    Kahrolsun İsrail Rabbim el kahar isminle kahrı perşişan eyle İsraili 4 0 Yanıtla
    cemal köse cemal köse:
    Evet kahrolsun israil ve a k p 0 0
  • aykut.mcse aykut.mcse:
    Koskoca dünya bir avuç hayduta sesini çıkaramıyor da olan şu gariban halka oluyor ya! Başta biz Müslümanlar olmak üzere tüm dünyaya yazıklar olsun! 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gazze'de yürekleri yakan görüntü - Son Dakika
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