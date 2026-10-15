Bursa Osmangazi'de rehine krizi sona erdi, şahıs gözaltına alınırken anne kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de rehine krizi sona erdi, şahıs gözaltına alınırken anne kurtarıldı

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Bursa Osmangazi\'de rehine krizi sona erdi, şahıs gözaltına alınırken anne kurtarıldı
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Bursa Osmangazi'de annesini saatlerce rehin alan şahıs, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Polis telefonla görüştüğü kadına kendisini bir odaya kilitlemesini söylerken, mahalle giriş çıkışları kapatıldı ve kadın sağ salim kurtarıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesini saatlerce rehin alan şahıs, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin telefonla ulaştığı kadına kendisini bir odaya kilitlemesi söylenirken, mahalle giriş ve çıkışları kapatıldı. Saatler süren gergin bekleyişin ardından operasyon düzenleyen ekipler, kadını sağ salim kurtardı.

Olay, Küplüpınar Mahallesi Ayber Caddesi'nde meydana geldi. Annesini evde rehin alan şahıs nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisinin gelmesiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, mahalle giriş ve çıkışları kapatıldı. Vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin verilmedi.

Polis telefonda uyardı

Saatler süren rehine krizinde polis ekipleri, rehin tutulan kadınla telefonla iletişim kurdu. Ekipler, kadına kendisini bir odaya kilitlemesini söyledi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken kadının zarar görmeden kurtarılması için çalışma yürütüldü.

Özel harekat operasyon düzenledi

Gergin bekleyişin ardından özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Operasyonla evden çıkarılan şüpheli Hakan K. gözaltına alınırken, anne H.K. sağ salim kurtarıldı. Saatlerdir devam eden rehine krizi sona ererken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Osmangazi3. SayfaGüncelPolisBursaSuçSon Dakika

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