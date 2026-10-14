Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz

Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruzGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken birçok ev ve iş yerini su bastı. Sarıyer'in Ayazağa bölgesindeki bir stüdyoda bulunan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Demet Özdemir de yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldı. Canlı yayın açarak acil yardım ve tahliye talep eden Boz, dışarıdaki su seviyesinin 2 metreye ulaştığını, stüdyoya su girdiğini ve yaklaşık 200-250 kişinin tahliye edilmeyi beklediğini açıkladı.
İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, kent genelinde su baskınlarına yol açtı. Alt geçitlerin ve yolların göle döndüğü kentte, Sarıyer'in Ayazağa bölgesinde bulunan bir stüdyoda da tehlikeli anlar yaşandı. Çalışmalar için stüdyoda bulunan Murat Boz ve Demet Özdemir, yükselen su nedeniyle çalışanlarla birlikte binadan ayrılamadı.
MURAT BOZ CANLI YAYIN AÇIP YARDIM İSTEDİ
Bulunduğu stüdyodan canlı yayın yapan Murat Boz, suyun hızla yükseldiğini ve içerideki çalışanların güvenli alanlara geçmeye çalıştığını anlattı.
Boz, "Şu an acil bir durum olduğu için canlı yayını açmak zorunda kaldım. Burada çalışanlarla birlikte, ekiplerle birlikte Ayazağa'da mahsur kalmış durumdayız. Bir kıpırdayamıyoruz olduğumuz yerden çünkü yolu 2 metre su basmış durumda ve bulunduğumuz stüdyoyu da su basıyor." dedi.
“ARTIK SU BASMASIN DİYE DUA EDİYORUZ”
Stüdyonun alt bölümlerinin suyla dolduğunu belirten Boz, kadın çalışanların daha güvenli olması için üst kattaki bir alana alındığını söyledi.
Bulundukları alanın kapasitesinin sınırlı olduğunu vurgulayan şarkıcı, diğer çalışanların da binanın üst katlarında beklediğini ifade etti.
Boz, suyun yükselmeye devam etmesinden endişe duyduklarını belirterek "Şu an biz de ekiplerle birlikte içeriye artık su basmasın diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"200-250 KİŞİ VAR, ACİL YARDIM VE TAHLİYE TALEP EDİYORUZ”
Stüdyonun çevresindeki araçların su içinde kaldığını anlatan Boz, içeride bulunan kişi sayısının 200 ila 250 arasında olduğunu söyledi.
AFAD, belediye ve itfaiye ekiplerine seslenen ünlü şarkıcı, "Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz." diyerek yetkililerin bölgeye ulaşmasını istedi.
İnternet bağlantısının da zayıfladığını belirten Boz, yayının ne kadar süreceğini bilmediğini ifade ederek görüntülerin daha fazla kişiye ulaştırılması çağrısında bulundu.
DEMET ÖZDEMİR DE MAHSUR KALDIĞINI DUYURDU
Aynı stüdyoda bulunan oyuncu Demet Özdemir de yaşanan su baskınına ilişkin paylaşım yaptı.
Özdemir, "Cendere yolunda stüdyoda mahsur kaldık" sözleriyle bulundukları bölgeden ayrılamadıklarını duyurdu.
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