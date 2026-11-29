Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada mali ilişkiler de mercek altına alındı. MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporunda, soruşturma kapsamındaki kişiler ile yakın çevreleri arasındaki banka transferleri, kripto para ve döviz hareketleri ile gayrimenkul kayıtlarına ilişkin incelemelerin bulunduğu bildirildi.

Raporda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in hesap hareketleri de ayrıntılı şekilde ele alındı. Sonel'in 2020-2026 yılları arasındaki hesaplarında binlerce işlemle milyonlarca liralık para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi.

TUNCAY SONEL'İN HESAPLARINDA 62,5 MİLYON LİRALIK HAREKET

MASAK raporuna yansıyan verilere göre Tuncay Sonel'in banka hesaplarına 2020-2026 döneminde 968 ayrı işlemle toplam 34 milyon 527 bin 246 lira girdi. Aynı süreçte hesaplardan bin 285 işlemle 27 milyon 978 bin 828 lira çıktı.

Böylece hesaplara giren ve hesaplardan çıkan paranın toplamı 62 milyon 506 bin 74 liraya ulaştı.

Sonel'in 2024 ve 2025 yıllarında kripto para işlem platformu Paribu üzerinden de çok sayıda işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.

40 DÜKKAN, 6 ARSA VE DÜĞÜN SALONU KAYITLARA GİRDİ

Mali incelemede gayrimenkul kayıtları da dikkat çekti. Haberde aktarılan MASAK raporuna göre Tuncay Sonel'e ilişkin incelemede 40 dükkan, 6 arsa, düğün salonu, bağ ve daire tapularına ilişkin bilgiler yer aldı.

Raporda ayrıca şüpheliler ile yakın çevreleri arasındaki para transferleri de incelendi.

27 Aralık 2022 tarihinde Bülent Sonel tarafından Kader Kılıç'ın hesabına 1 milyon lira gönderildiği belirlendi. Tuncay Sonel'in ise 2023-2026 yılları arasında Efe Engin Kılıç ve Akın Kılıç'a farklı tarihlerde para transferleri yaptığı, bunlar arasında 85 bin, 100 bin ve 125 bin liralık ödemelerin bulunduğu aktarıldı.

KORUMA POLİSİNİN HESAPLARINDA 800 BİN LİRALIK TRANSFER

Dönemin Tunceli Valisi'nin yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesap hareketleri de mali incelemeye alındı.

Banka kayıtlarına göre Eroğlu, Ağustos 2025'te kardeşi Lokman Eroğlu'na üç ayrı işlemle toplam 800 bin lira gönderdi. Transferlerin açıklama bölümlerinde gayrimenkul ve daire alım kaporası ifadelerinin bulunduğu bildirildi.

Eroğlu'nun altın, gümüş ve döviz hesapları da incelendi. Dolar hesabında 2018 yılında 42 bin 641 dolar, 2019 yılında 43 bin 170 dolar ve 2026 yılında 30 bin 803 doları aşan işlem tutarları bulunduğu aktarıldı.

SOSYAL MEDYA ÖDEMELERİ DE RAPORDA

MASAK incelemesinde eski polis memuru Gökhan Ertok'un 2018-2020 yılları arasındaki banka hareketleri de ele alındı. Ertok'un hesaplarında Instagram, Twitter, takipçi, beğeni, sosyal medya paneli, ACA Bilişim ve Bitcoin açıklamalarıyla gerçekleştirilen çok sayıda işlem bulunduğu belirtildi.

Tunceli Valiliği, Ordu Valiliği ve Tuncay Sonel'in isimlerinin geçtiği altı ayrı işlemde toplam 3 bin 688 liralık ödeme kaydı tespit edildiği bildirildi. İşlem açıklamalarında “Tunceli Valiliği Twitter Trend Topic” ve “Ordu Valisi Tuncay Sonel Twitter hizmeti” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Tuncay Sonel'in 21 Nisan 2026 tarihli ifadesinde bu iddiaları kabul etmediği belirtildi. Sonel, ACA Bilişim'e para göndermediğini, valilik veya belediye adına bu yönde ödeme yapılmadığını ve Gökhan Ertok'tan sosyal medya hizmeti talep etmediğini savundu.

KORUMA POLİSİ “VALİNİN TALİMATIYLA” DEDİ

Dosyada yer alan ifadelerde, Şükrü Eroğlu ile Gökhan Ertok arasındaki para hareketlerine ilişkin anlatımlar da dikkat çekti.

Gökhan Ertok'un, Şubat ve Mart 2020 döneminde Şükrü Eroğlu tarafından hesabına gönderilen 10 bin liranın yaptığı işler karşılığında verilen bahşiş olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı.

Şükrü Eroğlu'nun ise 2 Mayıs 2026 tarihli ifadesinde bazı işlemleri valinin talimatıyla yaptırdığını ve belirlenen tutarları Ertok'un hesabına aktardığını söylediği bildirildi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN DİJİTAL VERİLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR DA DOSYADA

Gülistan Doku soruşturmasında yalnızca para hareketleri değil, genç kadına ait dijital verilerin silindiği iddiası da araştırılıyor.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun Doku ailesinden alınan yedek SIM kartı eski polis memuru Gökhan Ertok'a ulaştırdığı ve bu yolla genç kadına ait dijital verilerin silindiği öne sürülüyor.