Fenerbahçe'den erişilebilirlik için anlamlı adımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK maçında Türk İşaret Dili parmak alfabesi tasarımlı özel formalarla sahaya çıktı. Hazırlanan bu forma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık mesajı verdi. Maç sonrası formalar açık artırmaya çıkarılarak elde edilecek gelir engelli ve yaşlı hizmetlerine bağışlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı.
FENERBAHÇE'DEN ANLAMLI HAREKET
Fenerbahçe Kulübü, erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan özel çalışmalara imza attı.
TÜRK İŞARET DİLİ PARMAK ALFABESİ TASARIMLI FORMA
Bu kapsamda Fenerbahçe ve Erzurumspor FK futbolcuları, formalarının arkasında isimlerinin Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesiyle gösterildiği özel tasarımlarla sahaya çıktı. Tasarımlar, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği’nin (İEEF) uzmanlık desteğiyle hazırlandı.
Karşılaşmada giyilen özel tasarım formalar, maçın ardından futbolcular tarafından imzalanarak açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.
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