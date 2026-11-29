Greenwood son 5 maçta Fenerbahçe'nin skor yükünü sırtladı! İşte gol karnesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçeli futbolcu Mason Greenwood, çıktığı son 5 maçta 5 gol, 2 asist ile 6 gole direkt katkıda bulundu. İngiliz yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta toplam 18 gollük skor katkısı verdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde hücum hattının formda ismi Mason Greenwood, son haftalardaki etkileyici performansını bu karşılaşmada da sürdürdü.
SON 5 MAÇTA 7 GOLE KATKI
İngiliz futbolcu Mason Greenwood, forma giydiği son 5 maçta 5 gol ve 2 asist üreterek toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı. Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Greenwood, takımının skor yükünü sırtlayan isimlerin başında geldi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 23 maça çıkan Mason Greenwood, sarı-lacivertli ekibin skorlarına toplam 18 gollük katkı verdi. Sarı-lacivertliler, Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle ligdeki iddiasını pekiştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)