Ara transfer dönemi için kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor'un, takviye çalışmaları kapsamında rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü.

TRABZONSPOR'DAN İKİ İSİM İÇİN HAREKAT

Bordo-mavililerin savunma hattı için Virgil van Dijk'ı öncelikli hedef olarak belirlediği, orta saha için ise genç bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

ORTA SAHA İÇİN YARMOLYUK GİRİŞİMİ

Trabzonspor'un ilk etapta orta sahaya bir takviye yapmayı planladığı ve Brentford forması giyen 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Yegor Yarmolyuk ile ilgilendiği belirtildi. Bordo-mavili yönetim, genç oyuncunun transfer şartlarını araştırmak üzere bazı menajerlere resmi yetki verdi.

STOPERDE ÖNCELİK VAN DIJK

Stoper bölgesi için de İngiltere'de arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibinin, Liverpool'un dünyaca ünlü savunmacısı Virgil van Dijk'ı listenin ilk sırasına yazdığı kaydedildi. Karadeniz devinin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hollandalı oyuncu için temas kuracağı bildirildi.