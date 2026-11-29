Rize'nin Çayeli ilçesinde bir çay bahçesine düşen İHA için jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Trabzon'dan gelen Patlayıcı Madde İmha Timi'nin incelemesinin ardından İHA'nın Ukrayna menşeli olduğu ifade edildi; patlama bir evin camına hasar verdi, ölen ya da yaralanan olmadı.

ÇAY BAHÇESİNE İHA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Sırt köyü mevkisinde insansız hava aracı düştüğüne yönelik ihbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Trabzon'dan gelen Patlayıcı Madde İmha Timi'nin incelemesinin ardından İHA'ya ait parçalar ekiplerin çalışmasıyla toplandı.

İHA, UKRAYNA MENŞELİ

Yapılan incelemede, İHA'nın Ukrayna menşeli olduğunun belirlendiği ifade edildi. Öte yandan patlama nedeniyle bir evin camında hasar oluştuğu, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.