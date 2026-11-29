Ocak ayında rekor kıran ancak yıl boyunca sert değer kaybeden altın, geçen hafta tepki alımlarıyla toparlandı. Yeni haftada piyasaların gündeminde ABD'den gelecek istihdam verileri ve Fed'in 9 Aralık'taki faiz kararı var.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Serbest piyasada gram altın 5 bin 964 liradan, çeyrek altın 10 bin 155 liradan, yarım altın ise 20 bin 309 liradan satılıyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 6 bin 106 liradan işlem görüyor. Ons altının satış fiyatı ise 3 bin 654 dolar seviyesinde.

Ons altın çarşamba günü 3 bin 426 dolara kadar gerileyerek Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Cuma günü gelen tepki alımlarıyla 3 bin 600 doların üzerine çıkan ons, haftayı yaklaşık yüzde 3 kazançla tamamladı. Hafta içinde 5 bin 600 liranın altına inen gram altın da yeniden 6 bin lira sınırına yaklaştı.

REKORDAN YÜZDE 36 DÜŞÜŞ

Ons altın, 28 Ocak 2026'da 5 bin 589 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Altın, bu rekordan yaklaşık yüzde 36 değer kaybetti. Düşüşün başlıca nedenleri arasında ABD'de faiz artırımı beklentileri, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri gösteriliyor. Faiz getirisi olmayan altın, getiri sağlayan yatırım araçlarına göre cazibesini yitirdi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Fed, 28 Ekim'deki toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutmuştu. ABD'de yüksek seyreden enflasyon ve güçlü büyüme verileri, faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Vadeli piyasalar, Fed'in 8-9 Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir artışı neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Fed'in kararı 9 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

YENİ HAFTADA KRİTİK VERİLER

Yeni haftada ABD'de 1 Aralık'ta imalat PMI ve JOLTS açık iş pozisyonları, 3 Aralık'ta hizmet sektörü PMI, 4 Aralık'ta ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Güçlü istihdam verilerinin faiz artırımı beklentilerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturması, zayıf verilerin ise altını desteklemesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI YERLİ ALTIN ALIMINI DURDURDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde madenlerden üretilen altınların alımına ara verdi. CNN Türk'e konuk olan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, TCMB'nin daha önce yurt içinde üretilen altınlarda öncelikli alım hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Ferman'a göre alımların durmasıyla rafineriler ve üreticiler iç piyasaya daha fazla altın satabilecek, bu da arzı artıracak.

Ferman, yerli üretimin toplam altın talebi içindeki payının sınırlı olduğunu, ancak artan arzın fiziki altına eklenen primleri etkileyebileceğini belirtti. Güçlü talep dönemlerinde kilogram başına 12 bin 500 dolara kadar çıkan primlerin, talebin zayıfladığı dönemlerde sıfıra kadar gerilediğini anlatan Ferman, ekrandaki gram altın fiyatı ile kuyumcuların satış fiyatı arasındaki farkın bu primlerden kaynaklandığını söyledi.

İslam Memiş de gram altının 6 bin liranın altına inmesiyle fiziki talebin hızla arttığını ve 1 kilogramlık külçedeki işçilik farkının 5 bin dolara kadar çıktığını aktardı. Memiş'e göre Merkez Bankasının kararının ardından bu fark 3 bin dolara geriledi.

İSLAM MEMİŞ: DÜŞÜŞLERİN BİTTİĞİNİ SÖYLEMEK İÇİN ERKEN

Finans analisti İslam Memiş, ons altında 3 bin 750 doları kritik eşik olarak gösterdi. Memiş, ons altında 3 bin 500-3 bin 750 dolar aralığının izlendiğini, Fed kararı sonrasında 3 bin 750 doların yukarı aşılması halinde 3 bin 880 doların gündeme gelebileceğini belirtti. Gram altın için 6 bin-6 bin 250 lira aralığını takip ettiğini söyleyen Memiş, düşüşlerin tamamen bittiğini söylemek için erken olduğunu, piyasadaki oynaklığın Fed kararına kadar sürebileceğini ifade etti.

TEKNİK SEVİYELER

Piyasa analistleri, son yükselişin henüz kalıcı bir trend değişikliğine işaret etmediğini değerlendiriyor. Aracı kurum RoboForex'e göre ons altında 3 bin 500 dolar önemli destek seviyesi. Bu seviyenin kırılması halinde 3 bin 426 dolar yeniden gündeme gelebilir. Yukarıda ise 3 bin 663, 3 bin 798 ve 3 bin 870 dolar direnç olarak izleniyor; 3 bin 870 doların üzerinde kalıcı kapanışlar düşüş görünümünü değiştirebilir. Ahlatcı Yatırım'ın değerlendirmesine göre ise gram altının 6 bin 295 lirayı aşması halinde 6 bin 500 lira bandı gündeme gelebilir.

BANKALAR 2027 İÇİN NE BEKLİYOR?

Büyük bankalar, yıl içinde altın tahminlerini peş peşe aşağı yönlü revize etti, ancak 2027 için toparlanma beklentisini koruyor. Goldman Sachs, Kasım ayında 2027 sonu altın tahminini iki kez düşürdü. Banka önce tahminini 5 bin 400 dolardan 4 bin 800 dolara, ardından 4 bin 650 dolara çekti. Goldman Sachs, Fed'in şahin duruşunun altını 2027'ye kadar baskı altında tutacağını, yeni rekorun ise 2028 sonunda 5 bin 600 dolarla gelebileceğini öngörüyor.

UBS ise 2027 sonu için altın tahminini 5 bin dolarda tuttu. Bu tahmin, cuma günkü fiyatın yaklaşık yüzde 37 üzerinde. Dünya Bankası da altının 2027'de ortalama 4 bin 250 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

"ALTININ YILDIZI SÖNMEYECEK"

Prof. Dr. Murat Ferman da daha önce ons altın için 5 bin-5 bin 500 dolar, gram altın için 10 bin lira civarında dile getirilen 2027 tahminlerinin değişen ekonomik koşullar nedeniyle aşağı yönlü revize edildiğini belirtti. Ferman, yılın geri kalanında yer yer düzeltmelerle birlikte genel olarak yükseliş eğilimi beklediğini söyledi. Ferman'a göre 2027'nin ilk iki çeyreğinde kısa vadeli kazanç sağlamak kolay olmayacak. Ferman, Türk lirası mevduatı cazip hale getirecek olası adımları ve doların küresel piyasalardaki gücünü sınırlayıcı etkenler olarak gösterdi. Enflasyonla mücadelenin uzun sürmesinin ise altına ilgiyi destekleyebileceğini ifade eden Ferman, "Altının yıldızı parlayacak, altının yıldızı sönmeyecek" dedi.

KÜÇÜK YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar, fiyatların sert dalgalandığı dönemlerde küçük yatırımcılara tek seferde alım yapmak yerine "kademeli alım" yöntemini öneriyor. Prof. Dr. Ferman da kısa vadeli al-sat yerine orta ve uzun vadeli düşünülmesini, alımların kademeli yapılmasını ve birikimlerin farklı yatırım araçlarına dağıtılarak riskin dengelenmesini tavsiye ediyor. Elinde altın bulunanlar için ise Ferman, "Eldekine sahip çıkma zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Altın türü seçiminde de alım-satım farkına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, satışta değer kaybına yol açan işçilikli takılar yerine makası dar olan gram altın, has altın ya da altın fonlarının tercih edilebileceğini vurguluyor. İstanbul Mücevherler ve Kuyumcular Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk'e göre yatırım amaçlı altınlarda alım-satım farkı genellikle yüzde 3-5 aralığında. İslam Memiş de yatırımcıların yalnızca ekran fiyatlarına bakmamasını, fiziki piyasadaki fiyatları ve alım-satım maliyetlerini de hesaba katmasını öneriyor.

Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve tahminler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.