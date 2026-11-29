Açık havada bir araya gelen arkadaş grubu, yaktıkları ateşin etrafında oturarak sohbet etmeye başladı. Grup üyelerinden bazılarının ateşe beton parçası koyduğu öne sürüldü. Bir süre sonra ateşin bulunduğu noktada aniden patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte havaya yoğun şekilde kıvılcım ve köz saçıldı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Görüntülerde arkadaş grubunun ateşin çevresinde oturduğu, bazı kişilerin de ayakta durduğu görülüyor. Bir anda meydana gelen patlamanın ardından kameranın sarsıldığı ve çevreye kor halindeki parçaların dağıldığı anlar kaydedildi. Patlamanın ardından gruptakiler ateşten uzaklaşmaya çalışırken yaşanan panik de görüntülere yansıdı.

BETON NEDEN PATLAR?

Betonun yüksek sıcaklığa maruz kalması, özellikle içinde bulunan nemin hızla buhara dönüşmesi nedeniyle parçalanmaya yol açabiliyor. Betonun içindeki buhar basıncının artması, bazı durumlarda parçaların şiddetle koparak çevreye saçılmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, beton gibi malzemelerin doğrudan ateşe maruz bırakılmasının tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor.