Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerine borcu bulunan vatandaşlar, esnaf ve işletmeler için kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle vergi borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan yıllık yüzde 29'luk tecil faizi yüzde 18'e düşürülecek, ödeme süresi ise borçlunun durumuna göre 72 aya kadar uzatılacak. Gelir vergisi, KDV, trafik cezaları, öğrenim kredileri ve adli para cezaları gibi birçok borcu kapsayacak düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 5 Şubat 2027'ye kadar başvuru yapması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyle vatandaşların ve reel sektörün borç yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını açıkladı.

VERGİ BORÇLARINA YENİ YAPILANDIRMA İMKANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerine olan borçların daha uygun koşullarda ödenebilmesi için harekete geçti. Bakanlık tarafından hazırlanacak tebliğle kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre düzenleme, esnaf, sanayici, ticaret erbabı ve bireysel vergi mükelleflerinin borçlarını daha düşük faizle ve uzun vadede ödemesine imkan sağlayacak.

Vergi dairesine borcu bulunan mükellefler, başvuru yapmaları halinde mevcut tecil faizinden daha düşük oranla borçlarını taksitlendirebilecek.

FAİZ ORANI YÜZDE 29'DAN YÜZDE 18'E DÜŞÜYOR

Düzenlemenin en önemli başlıklarından biri, taksitlendirmelerde uygulanacak faiz oranı olacak.

Mevcut uygulamada yıllık yüzde 29 olan tecil faizi, yeni düzenlemeyle yüzde 18'e indirilecek. Böylece borçlarını taksitlendirmek isteyen mükelleflere 11 puanlık faiz indirimi sağlanacak.

Yeni faiz oranı sayesinde uzun vadede taksitlendirme yapanların borçlarını daha düşük maliyetle ödeyebilmesi hedefleniyor.

BORÇLAR 72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLECEK

Yeni düzenlemeyle vergi dairelerine olan borçların ödeme süresi de uzatılacak.

Borçlulara normal şartlarda 48 taksitte ödeme imkanı sunulacak. Mali açıdan zor durumda olan mükellefler için taksit sayısı 60'a, çok zor durumda olanlar için ise 72'ye kadar çıkarılabilecek.

Böylece ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar ve işletmeler, borçlarını 6 yıla yayılan taksitlerle ödeyebilecek.

Mükellefler, mali durumlarına göre daha kısa vadeli ödeme seçeneklerini de tercih edebilecek.

HANGİ BORÇLAR TAKSİTLENDİRİLECEK?

Düzenleme kapsamında, vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 30 Kasım 2026 tarihi ve öncesine ait olan kamu alacakları için taksitlendirme imkanı sağlanacak.

Bu kapsamda gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları yer alacak.

Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi ile geçici vergi ve bunlarla bağlantılı alacaklar ise düzenleme kapsamında olmayacak.

KDV BORÇLARINA 36 TAKSİT İMKANI

Düzenlemede KDV borçları için ayrı bir ödeme süresi belirlendi.

Haziran ayında yapılan önceki düzenlemede KDV borçları için 12 aylık taksitlendirme imkanı sağlanmıştı.

Yeni tebliğle bu süreye 24 ay daha eklenecek ve KDV borçlarının azami 36 taksitte ödenebilmesinin önü açılacak.

Böylece özellikle KDV borçları nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan işletmelere daha uzun vadeli ödeme seçeneği sunulacak.

10 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT ARANMAYACAK

Yeni düzenleme, borçların taksitlendirilmesinde teminat şartını da önemli ölçüde hafifletecek.

Vergi dairesine olan borcu 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden herhangi bir teminat istenmeyecek.

Borç tutarının 10 milyon lirayı aşması halinde ise yalnızca bu tutarı aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

Örneğin, 12 milyon lira borcu bulunan bir mükelleften toplam borcun tamamı için değil, 10 milyon lirayı aşan 2 milyon liralık kısmın yarısı olan 1 milyon liralık teminat istenecek.

Bu uygulamayla özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin taksitlendirme imkanından daha kolay yararlanması hedefleniyor.

BAŞVURULAR 5 ŞUBAT 2027'YE KADAR YAPILACAK

Yeni taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen mükelleflerin 5 Şubat 2027 Cuma günü dahil olmak üzere başvurularını tamamlaması gerekecek.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca vergi dairelerine doğrudan veya posta yoluyla da başvuru yapılabilecek.

DEVAM EDEN TAKSİTLENDİRMELER DE KAPSAMDA

Düzenlemenin önemli ayrıntılarından biri de daha önce borçlarını taksitlendirmiş olan mükellefleri ilgilendiriyor.

Ödemeleri devam eden veya başvurusu değerlendirme aşamasında bulunan vatandaşlar da yeni düzenlemenin sunduğu imkanlardan yararlanabilecek.

Başvuru süresi 31 Ağustos'ta sona eren önceki düzenleme kapsamında borçlarını taksitlendirenler de yeni şartlardan faydalanabilecek.

Mevcut taksitlendirmesi devam eden mükellefler, başvuru yaparak eski borçlarını ve varsa yeni oluşan borçlarını yeni düzenlemeye göre taksitlendirebilecek.

Öte yandan daha önce taksitlendirilmiş borçlar için yeni faiz oranından yararlanmak amacıyla ayrıca başvuru yapılması gerekmeyecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut taksitlendirmelerin kalan ödemelerinde de yıllık yüzde 18 tecil faizi uygulanacak.

İLK TAKSİT ŞUBAT 2027'DE ÖDENECEK

Taksitlendirilen borçların ilk ödemesi Şubat 2027'de yapılacak. Sonraki taksitler ise takip eden aylarda ödenecek.

Taksitlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekecek. Ancak mükelleflere sınırlı bir esneklik de tanınacak.

Bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bu tutarların sonraki taksit süresi içerisinde ödenmesi şartıyla taksitlendirme hakkının kaybedilmesine neden olmayacak.

Belirlenen koşulların ihlal edilmesi halinde ise taksitlendirme bozulacak.

BORCUN YÜZDE 10'UNU ÖDEYENE 'BORCU YOKTUR' KOLAYLIĞI

Yeni düzenlemeyle borç durumunu gösteren belgeler konusunda da önemli bir kolaylık sağlanacak.

Taksitlendirilmiş borcun en az yüzde 10'unun ödenmesi halinde söz konusu borçlar, borç durumunu gösteren belgede yer almayacak.

Bu uygulamayla özellikle kamu kurumlarıyla iş yapan ve çeşitli işlemler için borç durum belgesi almak zorunda olan mükelleflerin işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

ARAÇ MUAYENESİNDE BORÇ ENGELİ KALKACAK

Motorlu taşıtlarla ilgili borçları bulunan vatandaşlar için de yeni bir imkan getirilecek.

Taksitlendirilmiş motorlu taşıt borçları, taksitlendirme şartları ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacak.

Böylece borcunu taksitlendiren araç sahipleri, ödeme planına uydukları müddetçe araç muayenesi yaptırabilecek.

Ancak aracın satış veya devrinin yapılabilmesi için taksitlendirilmiş borcun tamamının ödenmiş olması gerekecek.

BELEDİYELERİN BORÇLARI DA 72 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Yeni düzenleme yalnızca bireysel mükellefleri ve özel sektör kuruluşlarını kapsamayacak.

İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) ile bunlara bağlı kamu tüzel kişilerinin borçları da taksitlendirilebilecek.

Bu kurumların sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişilerin borçları için de 72 taksite kadar ödeme imkanı sağlanacak.

BAKAN ŞİMŞEK: VATANDAŞIMIZA VE REEL SEKTÖRE ÖNEMLİ BİR İMKAN TANIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada vergi borçlarının ödenmesi konusunda önemli kolaylıklar getirdiklerini belirtti.

Tecil faizi, teminat ve ödeme sürelerinde mükelleflerin lehine koşullar sunacaklarını ifade eden Şimşek, düzenlemenin özellikle üretim yapan işletmeler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Şimşek, "Böylece borçluların faiz yükü azalmış olacak. Borçların uzun süreli taksitlendirmeyle ödenebilir hale getirilmesi sonucunda mükelleflerin daha öngörülü şekilde ekonomik aktivitede bulunmaları sağlanacak" dedi.

Düzenlemenin hem vatandaşları hem de reel sektörü kapsadığını belirten Şimşek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımıza, esnafımıza ve reel sektörümüze önemli bir imkan tanıyoruz. Üretim yapan firmalarımızın zorlu küresel konjonktürden etkilenmemesi için uzun vadeli ve düşük faizli taksitlendirme yapacağız."

Bakanlığın hazırladığı tebliğin yayımlanmasıyla birlikte yeni taksitlendirme koşullarının yürürlüğe girmesi bekleniyor.