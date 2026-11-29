Bir giyim mağazasında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, kadın müşterilere yönelik taciz şüphesini ortaya çıkardı. Alışveriş yapan kadınları takip eden bir erkeğin, müşterilerin arkasına gizlice yaklaşarak rahatsız edici hareketlerde bulunduğu görüldü. Kadınların durumdan habersiz olduğu anlarda gerçekleşen olay, mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KADIN MÜŞTERİNİN ARKASINA GİZLİCE YAKLAŞTI

Sosyal medyada yayılan güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah ceketli bir erkeğin giyim mağazasında dolaşarak müşterileri izlediği görülüyor.

Bir süre sonra alışveriş yapan bir kadına yaklaşan şüpheli, kadının ürünlerle ilgilenmesini fırsat bilerek arkasına geçiyor. Şüphelinin kadına doğru eğilerek kişisel alanını ihlal eden hareketlerde bulunduğu anlar kameraya yansıyor.

Kadının ise arkasında yaşananlardan habersiz şekilde alışverişine devam ettiği görülüyor.

BAŞKA KADINLARA DA AYNI HAREKETİ YAPTI

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin yalnızca bir kadınla sınırlı kalmadığı, mağazadaki diğer kadın müşterilere de benzer şekilde yaklaştığı görülüyor.

Müşterilerin kendisini fark etmediği anları kollayan erkek, kadınların arkasına geçerek taciz niteliğindeki davranışlarını tekrarlıyor.

Şüphelinin hareketlerinin ardından hiçbir şey olmamış gibi mağazada dolaşmaya devam etmesi de görüntülere yansıyor.

GÜVENLİK KAMERALARI HER ANI KAYDETTİ

Mağazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından tepki çekti.

Özellikle kadınların yaşananlardan habersiz olması ve şüphelinin aynı davranışı birden fazla kez tekrarlaması, görüntülere yönelik tepkilerin odağında yer aldı.