ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda (LAX) hareketli anlara neden oldu. Deprem sırasında piste iniş yapmak üzere alçalan Delta Havayolları'na ait yolcu uçağı, hava trafik kontrolörünün uyarısıyla son anda inişten vazgeçerek yeniden yükseldi. O anlar havalimanındaki canlı yayın kameralarına saniye saniye yansıdı. Kontrolörün telsizden "Büyük bir deprem yaşıyoruz" sözleriyle pilotları uyarması da dikkat çekti.

PİLOT SON ANDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

28 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 09.30 sıralarında meydana gelen deprem, havalimanındaki canlı yayın kamerasını da sarstı. Görüntülerde piste yaklaşan Delta Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçağın, sarsıntının başladığı sırada inişini tamamlamak üzere olduğu görülüyor.

Kansas City'den Los Angeles'a gelen Delta 1972 sefer sayılı uçak için hava trafik kontrolörü telsizden art arda pas geçme talimatı verdi. Kontrolörün, "Delta 1972, pas geçin. Büyük bir deprem yaşıyoruz" uyarısının ardından pilotlar uçağı yeniden yükselterek inişten vazgeçti.

Uçak, havada yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra yeniden yaklaşma gerçekleştirdi ve saat 10.01 sıralarında güvenli şekilde iniş yaptı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ SONRADAN GÜNCELLENDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyurdu. Yapılan ölçüm güncellemelerinin ardından depremin kesin büyüklüğü 5,0 olarak kaydedildi.

Merkez üssünün Manhattan Beach'in yaklaşık 5,5 kilometre güneybatısında ve 12,8 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da meydana geldi. Bunlardan biri 4,5 büyüklüğüne ulaştı.

HAVALİMANINDA CAMLAR KIRILDI, TAVAN PANELLERİ DÜŞTÜ

Deprem yalnızca uçuş trafiğini değil, havalimanı terminalini de etkiledi. Sarsıntı sırasında Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nın bazı bölümlerinde camlar kırıldı, tavan panelleri yerinden düşerek zemine savruldu. Yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken bazı kişilerin güvenli alanlara yöneldiği görüldü.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, depremin ardından kent genelinde acil durum incelemesi başlattı. 106 itfaiye istasyonundan ekiplerin katıldığı taramaların ardından ciddi yapısal hasar veya yaralanma tespit edilmediği açıklandı.

RAFİNERİDEN YÜKSELEN DUMANLAR DA PANİĞE NEDEN OLDU

Depremin ardından El Segundo bölgesindeki Chevron petrol rafinerisinden yoğun duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Görüntüler sosyal medyada endişeye neden olurken şirket, sarsıntının otomatik güvenlik sistemlerini devreye soktuğunu ve tesisin güvenlik amaçlı kontrollü gaz yakma işlemine geçtiğini açıkladı. Olayın büyük bir rafineri yangını olmadığı ve çevre açısından risk oluşturmadığı belirtildi.