Real Madrid, İspanya La Liga'da sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

ALAVES İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 22. dakikasında Deportivo Alaves, Toni Martinez'in kaydettiği golle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının kalan bölümünde beraberlik golünü bulamadı. Mücadelenin ilk 45 dakikası konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

ARDA GÜLER 60. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, Deportivo Alaves karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Mücadelede 60 dakika süre alan genç futbolcu, takımının 1-0 geride olduğu bölümde oyundan alındı. Arda Güler'in oyundan çıkmasından bir dakika sonra Deportivo Alaves farkı ikiye çıkardı.

MBAPPE'NİN GOLÜ YETMEDİ

Karşılaşmanın 61. dakikasında Angel Perez'in kaydettiği golle Deportivo Alaves, Real Madrid karşısında skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip, 69. dakikada Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin golüyle farkı bire indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Deportivo Alaves, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

La Liga'da üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren Real Madrid, Deportivo Alaves karşısında beklemediği bir yenilgi yaşadı. İspanyol devinin ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken kendi sahasında yaşadığı puan kaybı zirve yarışında ağır bir darbe oldu.