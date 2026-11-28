13 yıldır hayatını evde geçirdiğini söyleyen Berk Akçıra, günlük yaşamına ve ailesinin kendisine sağladığı maddi desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

13 YILDIR HAYATINI EVDE GEÇİRİYOR

Sanal dünyada "derbederberk" adıyla bilinen Berk Akçıra, alışılmışın dışındaki yaşam tarzıyla dikkat çekti. Kendisini evgenci olarak tanımlayan Akçıra, uzun yıllardır ev merkezli bir yaşam sürdürdüğünü anlattı. Günlük hayatının büyük bölümünü evde geçirdiğini ifade eden Akçıra, "13 yıldır hayatımı evde geçiriyorum." dedi.

ANNE VE BABASI AYDA 40 BİN TL HARCIYOR

Akçıra'nın açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise yaşam masrafları oldu. İhtiyaçlarının anne ve babası tarafından karşılandığını belirten Akçıra, ailesinin kendisi için yaptığı aylık harcamanın 40 bin TL olduğunu söyledi. Maddi ihtiyaçlarının tamamını ailesinin karşıladığını ifade eden Akçıra, "Annem ve babam benim için ayda 40.000 TL harcıyor, her şeyimi karşılıyor." ifadelerini kullandı. Akçıra'nın belirttiği aylık harcama tutarı üzerinden hesaplandığında, ailesinin kendisine sağladığı maddi desteğin yıllık karşılığı 480 bin TL'ye ulaşıyor.

MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMIYOR

Yaşam tarzına ilişkin ayrıntılar veren Akçıra, zorunlu durumlar dışında evden ayrılmadığını da dile getirdi. Uzun yıllardır sürdürdüğü yaşam biçimini anlatan Akçıra, "Mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmıyorum." dedi.