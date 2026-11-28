Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyonla mücadelede elde edeceğimiz kazanımların, çalışanların günlük hayatına yansımasını görmeye devam edeceğiz" dedi.

HİZMET-İŞ Sendikası'nın 15. Olağan Genel Kurulu 'Emeğin Kürsel Kudreti' temasıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Divan üyelerinin seçilmesiyle başlayan genel kuruluda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sendikanın hizmet ve faaliyetlerinin anlatıldığı video gösterimi ile devam etti.

"Çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerimizde sendikalarımızın görüş ve önerilerine büyük önem veriyoruz"

Burada konuşan Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sendikalarımızla yakın bir mesai içerisinde olduklarını belirterek, "Çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerimizde, sosyal politikalarımızın oluşturulmasında sendikalarımızın görüş ve önerilerine büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal diyaloğu mümkün olan en geniş zeminde işletmeye gayret ediyoruz. Elbette her konuda aynı düşünmeyebiliriz. Ancak bir araya geldiğimizde meselelerimizi açık yüreklilikle konuşabilmemizi ve birlikte çözüm arayabilmemizi çok kıymetli buluyorum. Bugüne kadar pek çok meseleyi bu anlayışla çözüme kavuşturduk. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Özel sektörde sendikal örgütlenmeyi daha da genişletme konusunda hepimize önemli görevler düşüyor"

Türkiye'de sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi hususunda önemli mesafeler katettiklerinin de altını çizen Işıkhan, "2013 yılında yüzde 9 seviyelerinde olan işçi sendikalaşma oranımız, bugün yüzde 14 seviyelerine yaklaşmış durumda Sendikalı işçi sayımız ise; 2,4 milyonu aşmış bulunuyor. Ancak bu rakamları yeterli görmemeliyiz. Özel sektörde sendikal örgütlenmeyi daha da genişletme ve büyütme konusunda hepimize önemli görevler düşüyor. İşçilerimizin sendika üyelikleri ve tercihleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını son derece önemsiyoruz. Ayrıca İşçi kardeşlerimizin ücretlerinin zamanında ödenmesi, toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarının eksiksiz yerine getirilmesi hususunda zaman zaman yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Çünkü işçi hakları, siyasetin üzerinde bir meseledir" ifadelerine yer verdi.

"2027 yılında 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' sürecini hem de 9. Dönem Toplu Sözleşme' görüşmelerini gerçekleştireceğiz"

Bakan Işıkhan, gelecek yılın çalışma hayatı açısından yoğun bir yıl olacağının altını çizerek, "2027 yılında hem kamu işçilerimizi ilgilendiren 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' sürecini hem de kamu görevlilerimizin '9. Dönem Toplu Sözleşme' görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Her iki süreçte de sendikalarımızla yoğun bir mesai yürüteceğiz. Çalışanlarımızın beklentilerini, sendikalarımızın taleplerini, ekonomik gelişmeleri ve ülkemizin imkanlarını hep birlikte değerlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyonla mücadelede elde edeceğimiz kazanımların, çalışanların günlük hayatına yansımasını görmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; çalışanların refahını artırmak, satın alma güçlerini korumak ve Türkiye'nin ekonomik kazanımlarını toplumun bütün kesimlerine yansıtmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Işıkhan, "Enflasyonla mücadelede elde edeceğimiz kazanımların, çalışanlarımızın günlük hayatına ve hane ekonomilerine yansımasını görmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerini de karşılıklı anlayış ve istişare içerisinde yürüteceğiz. Bakanlığımızın kapısı her zaman olduğu gibi bundan sonra da sendikalarımıza, işçilerimize ve bütün sosyal paydaşlarımıza açık olacaktır" diye konuştu.

Işıkhan, Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası emek örgütlerinin ortak dayanışma sergilemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti ve HAK-İŞ'in Filistin konusundaki hassasiyetine de teşekkür etti.

Sendikacılık sisteminin sivil toplumun ve emek dünyasının en gür sesi, toplumsal mutabakatın en önemli temsilcisi olduğuna da dikkati çeken Işıkhan, "Türkiye'nin büyümesinde, kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri; hiç şüphesiz emekçilerimizdir. Ülkemizin geleceğine ilişkin hedeflerimize de yine sizlerle, sizlerin emeğiyle, gayretiyle ve desteğiyle ulaşacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın emeğin, üretimin ve sosyal refahın yüzyılı olması için hep birlikte çalışacağız" mesajını verdi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, yabancı konuklar, delegeler ve çok sayıda davetli katıldı.