Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, dönüm fiyatı 100 milyon liraya kadar ulaşan arsaları kiralayarak tahıl üretimi yapıyor. Toplam değeri 5 ila 10 milyar lira arasında değişen yaklaşık 100 dönümlük arazide üretim yapan Koçer, hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayarak maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

LÜKS KONUTLARIN ARASINDA TARIM YAPIYOR

Konut projelerinin yoğunlaştığı 23 Nisan Mahallesi'nde arsa fiyatları dönüm başına 50 milyon ila 100 milyon lira arasında değişiyor. Bölgedeki boş arazileri kiralayan Koçer, milyonlarca liralık lüks konutların arasında traktörüyle tarım yapıyor.

Geçen yıl arpa ektiği arazilerde bu yıl buğday yetiştiren Koçer, yaz aylarında hasat edeceği ürünleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının beslenmesinde kullanacak.

MİLYARLARCA LİRALIK ARAZİDE YEM ÜRETİYOR

Nilüfer'in Başköy Mahallesi'nde de kendisine ait tarlaları bulunan Koçer, kiraladığı arazilerde dönüşümlü tarım yaptığını belirtti. Şehrin en değerli bölgelerinden birinde tahıl üretmesinin vatandaşların ilgisini çektiğini söyleyen Koçer, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi buraya hayvanlara yem için buğday ekeceğiz. Samanını, buğdayını, tanesini yani her şeyini kullanıyoruz. Buğdayları koyunlara kırma olarak, yem olarak veriyoruz. Geçen sene arpaydı, bir sene öyle bir sene öyle değiştiriyoruz. Burası şimdi çok değerli bir arsa aslında. Bu bölgede 100 dönüm kadar kirayla ektiğim yer var."

"YEMİ DIŞARIDAN ALSAN DAHA PAHALIYA GELECEK"

Ürettiği tahılları satmadığını ve tamamını kendi hayvanları için kullandığını belirten Koçer, yem maliyetlerini düşürmek amacıyla üretim yaptığını söyledi.

Koçer, "Başköy'de kendi tarlalarım da var ancak hayvanlara yem satın almaktansa kendim ekip maliyeti düşürmeye çalışıyorum. Yemi dışarıdan alsan daha pahalıya gelecek. Herhangi bir ticaret amaçlı değil, kendi hayvanımıza yiyecek çıksın diye ekiyoruz." dedi.