Nereden nereye! Bir dönemin usta isimleri, börekçi açılışı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı'nın oyuncuları Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, bir börekçinin açılışına katıldı. İki usta oyuncunun açılıştaki görüntüleri sosyal medyada "Nereden nereye" yorumlarına neden olurken, Yeşilçam emektarlarına verilen değer bir kez daha tartışma konusu oldu.
Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı'nın unutulmaz isimlerinden Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, bu kez bir iş yeri açılışında görüntülendi. Yıllarca beyaz perdede izleyicileri güldüren iki oyuncunun bir börekçinin açılışını yapması dikkat çekti.
BÖREKÇİ AÇILIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİLER
Açılış sırasında kaydedilen görüntülerde, "Ne kadar şanslısınız ya. Bakın, ne güzel bir börekçi açıldı. Ama arada bir gelip yiyoruz yani biz de. Ne güzel bak, geçidin altında, metrobüsün yanında, değil mi?" ifadeleri kullanıldı.
"NEREDEN NEREYE" DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER
Bir döneme damga vuran iki Yeşilçam oyuncusunun börekçi açılışındaki görüntülerini izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Nereden nereye" yorumunda bulundu. Daha önce de Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri benzer görüntülerle kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Arıman ve Ayık'ın açılıştaki görüntüleri, Türk sinemasına yıllarını veren sanatçılara verilen değeri bir kez daha tartışmaya açtı.
“Maalesef herkesin düştüğü durumdan bir olay,herkes aynı konuma gelemiyor ve birikim ve gelecek hesabı da ayrı bir konu, maalesef amcalarımızında film hayatı…”Tüm yorumlar (9)
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