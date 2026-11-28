SU TV’de yayınlanan “Burhan Taşkın’la Sahne Senin” programında yaşananlar stüdyoda şaşkınlık yarattı. Canlı yayında “Yanağımdan sen ısır, Amasya elması da... Isır sen beni ısır” sözlerinin geçtiği türküyü söyleyen kadın konuğun yanında oynayan sunucu Burhan Taşkın, şarkıdaki ifadeler üzerine kadın konuğu ısırır gibi hareketler yaptı.

MİKROFONLA HAMLE YAPTI, TÜRKÜSÜNE DEVAM ETTİ

Şarkı sürerken elindeki mikrofonla sunucuya vurur gibi hamle yapan konuk, gülümseyerek performansına devam etti. Taşkın aynı şakayı bir daha yapınca ipler koptu.

CÜNEYT KARATAŞ YERİNDEN KALKIP SUNUCUYA YUMRUK ATTI

Taşkın ile kadın konuk arasında şakalaşma sürerken yayının diğer konuğu Cüneyt Karataş ayağa kalktı ve olaya dahil oldu. Cüneyt Karataş, beklenmedik şekilde sunucu Burhan Taşkın’a yumruk attı.

Canlı yayın kameralarına yansıyan ani müdahale, stüdyoda kısa süreli kargaşaya neden oldu. Olay sonrası yayında tansiyon yükselirken, yaşananların şaka mı yoksa gerçek bir gerilim mi olduğu anlaşılamadı.