Afganistan'da Taliban yönetiminin kadınlara yönelik kısıtlamalarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban yetkilileri, kadınların gerçek isimlerinin resmi belgelerde kullanılmasını yasakladı. Hastane kayıtları ve reçetelerin de kapsama alındığı uygulama, kadın hakları savunucularının tepkisini çekti.

The Guardian ve Afgan basını Zan Times'a konuşan kadınların aktardığı bilgilere göre, bölgedeki hastane çalışanlarına ve diğer kamu görevlilerine kadınlara "Bibi" şeklinde hitap etmeleri yönünde talimat verildi.

KADINLARA "BİBİ" DİYE HİTAP EDİLMESİ İSTENDİ

Afgan kültüründe "Bibi" kelimesi, büyükanne veya yaşlı kadın anlamında kullanılan geleneksel bir saygı hitabı olarak biliniyor. Kadının adının özellikle kamusal alanda telaffuz edilmesinin eşinin veya çocuklarının onuruna hakaret sayıldığı anlayışın bulunduğu ülkede, bu ifade kadınların gerçek isimlerinin yerine kullanılmaya başlandı.

Ancak Almanya merkezli Afgan aktivist Lelah Osmani, uygulamanın çok daha ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Osmani, Taliban'ın kadınların gerçek isimlerini kullanmayı bırakıp hepsini "Bibi" olarak etiketleme talimatı verdiğini, bazı durumlarda kadınlara "keçi" ve "inek" gibi hayvanlarla ilişkilendirilen aşağılayıcı ifadelerle hitap edildiğini söyledi.

"KADINLAR İNSANDAN SAYILMIYOR"

Uygulamayı kadınların kimliğini ve insanlık onurunu hedef alan sistematik bir uygulama olarak değerlendiren Lelah Osmani, şu ifadeleri kullandı: "Bu sistematik bir insanlıktan çıkarma sürecidir. Bir rejim bir kadının adını değiştirip ona bir hayvanın adını verdiğinde, onu insan ruhundan arındırmakta ve onu yalnızca biyolojik bir varlığa ya da bir erkeğin mülküne indirgemektedir."

Afganistan'da kadınların resmi belgelerde bir erkek akrabalarının "eşi" veya "kızı" olarak gösterilmesi geleneğine ve mezar taşlarına kadın isimlerinin yazılmamasına da dikkat çeken Osmani, Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki ilk iktidar döneminde de sokak isimlerinden ve kamusal alanlardan "kadın" kelimesini kaldırdığını hatırlattı.

Osmani, Taliban'ın 2021'de yeniden iktidara gelmesinden bu yana kadınlara yönelik politikalarının temelinde kadınların insanlığını inkar etmenin bulunduğunu savunarak, "Bir insanı insanlıktan çıkarmanın ilk adımı onun adını elinden almaktır" dedi.

KADIN İSİMLERİNİN YASAKLANMASI ÜLKE GENELİNE YAYILABİLİR

Kabil'de takma isim kullanan aktivist Karişma da WhatsApp üzerinden Taliban'ın Belh vilayetindeki talimatını doğruladı. Karişma, kadınların isimlerinin kullanılmasına yönelik yasağın şu ana kadar göz ardı edildiğini ifade etti.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Femena'nın Afganistan Programı Direktörü Zübeyde Akbar ise başlangıçta yerel düzeyde tepkiyle karşılanan uygulamanın ülke genelinde kadın isimlerini yasaklayan bir kararnameye dönüşmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Taliban'ın daha önce de benzer yöntemlerle kısıtlamaları genişlettiğini belirten Akbar, "Taliban kadınlara yasak koyma konusunda çok yaratıcı" ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN'DA KADINLARA YÖNELİK 144'TEN FAZLA KISITLAMA

Kadınların isimlerinin kullanılmasına yönelik uygulamanın, Femena tarafından tespit edilen ve Afgan kadınlarının haklarını kısıtlayan 144'ten fazla kararnameyle aynı çizgide olduğu belirtiliyor.

Söz konusu kısıtlamalar arasında kız çocuklarının 12 yaşından sonra eğitim görmesinin engellenmesi, kadınların işlerin büyük bölümünden uzaklaştırılması ve kamusal alanda konuşmalarının yasaklanması gibi düzenlemeler bulunuyor.

Haberde ayrıca 14 Mayıs'ta kabul edilen ve kız çocuklarına yönelik cinsel istismara ilişkin ağır tartışmalara neden olan düzenlemeye dikkat çekiliyor. Taliban Ceza Kanunu'nda ise bir kadının kolunu kırmanın cezasının 15 gün hapis, bir deveye vurmanın cezasının ise 5 ay hapis olarak düzenlendiği aktarılıyor.

BİR ERKEK ANNESİNİN ADINI HAYATTAYKEN ÖĞRENEMEDİ

Lelah Osmani, kendisiyle iletişime geçen Afgan bir erkeğin anlattığı çarpıcı bir hikayeyi de paylaştı. Buna göre, söz konusu kişi ev içerisinde dahi kimsenin annesine adıyla hitap etmediğini, bu nedenle annesinin gerçek adını hiç bilmediğini anlattı. Annesinin adını ancak hayatını kaybettikten sonra öğrenebildiğini söyledi.

Kadınların isimlerinin ellerinden alınmasının yalnızca bir hitap meselesi olmadığını vurgulayan Osmani, "İsimsiz bir insan hayal kuramaz, mülk edinemez, adalet talep edemez ve tarihte hatırlanamaz" dedi.

Osmani, Afganistan'da bir kadına gerçek adıyla hitap etmenin artık bir direniş eylemi haline geldiğini ifade etti.