Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Katrancı Mahallesi'nde çam fıstığı hasadı, metrelerce yükseklikte büyük emek ve cesaret gerektiren zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. 30-40 metreye varan yükseklikteki fıstık çamlarından kozalakları toplamak üzere ağaçlara tırmanan köylüler, sofraların değerli lezzetini büyük riskler alarak ekonomiye kazandırıyor.

Bölgenin tek geçim kaynağı çam fıstığı ve zeytin

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Katrancı Mahallesi, fıstık çamları ve çam fıstığı üretimi bakımından bölgenin önemli üretim merkezleri arasında bulunuyor. Yıllardır sürdürülen geleneksel üretim, mahalle sakinleri için zeytinle birlikte önemli bir geçim kaynağı oluştururken çam fıstığının sofralara ulaşması da oldukça zahmetli bir süreci beraberinde getiriyor.

Hasadın her aşamasında büyük emek var

Çam fıstığı hasadının en zorlu aşaması, ağaçların metrelerce yükseklikteki kozalaklarının toplanmasıdır. Üreticiler, kozalaklara ulaşmak için yüksek fıstık çamlarına tırmanmaktadır. Dikkat, deneyim ve büyük fiziksel güç gerektiren bu çalışma, ciddi düşme risklerini de beraberinde getirmektedir. Ağaçların zirvesinde yapılan hasadın ardından toplanan kozalaklar, çam fıstığının çıkarılması amacıyla işlenmektedir. Kozalaklardan ayrıştırılan fıstıklar, kabuk kırma makinelerinde işlemden geçirilerek tüketime hazır hale getirilmektedir.

Sofraların lezzeti, köylünün geçim kaynağı

Dolmadan pilava, helvadan tatlılara kadar birçok yemekte kullanılan çam fıstığı, yüksek ekonomik değeriyle de dikkat çekmektedir. Ne var ki sofralara ulaşan bir avuç çam fıstığının arkasında, üreticilerin aylar süren emeği ve zorlu hasat mesaisi yer almaktadır. Katrancı Mahallesi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan çam fıstığı üretimi, yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bölgenin geleneksel üretim kültürünün de önemli bir parçasıdır.

Kadın üretici Şerife Çoban, "Kozak topluyoruz, gelirimiz bu. Bayağı bir zor iş. Sadece geçim kaynağımız bu ve bir de zeytin var. Bu aylarda başlıyoruz. Aralık, Kasım gibi Temmuz'a kadar sürüyor" dedi.

Üretici Muzaffer Çoban ise bu mevsimdeki üretimi hızlı üretim olarak adlandırdıklarını belirterek, "Bu mevsimdeki üretime hızlı üretim diyoruz. Doğal olarak Şubat'ın sonuna doğru dökülmesi gerekiyor. Ondan sonra açık alana dökülmesi gerekiyor. Doğal üretim budur. Temmuz'un ortalarında da tamamen açılır bu. Açılınca da künarın çıkması çok basittir. Daha sonra o künarı alırsın. İşte fabrikalar var burada, iki tane fabrika var. Onu kırdırırsın. Eğer acil ihtiyacı olursa kırdırmadan satarsın. Kozak halinde satabilirsin, künar halinde de satabilirsin, iç fıstık halinde de satabilirsin. Üç aşamalı satabilirsin. Temmuz'un ortalarında işlenen ürün en doğal üründür. Mesela şimdi fabrikaya götürüyorsun, bunun kazanı var. Kazanlarda işliyorlar. Bir günde içi dönüşüyor. Şimdi bölge bölge herkes sınırını bilir burada. Bir tane çam ileri geçemez. Herkes birbirine saygılıdır. Ortak olanlar vardır, tek başına olanlar vardır. Hazır pazar. Şimdi bunun pazarda sıkıntısı yok. Önemli olan doğanın bize verimi" dedi.