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Bu çocuk başarılı olabilir, Allah sağlıklı başarılı günler nasip etsin ama 13 yaşında 1. 82 boyu var bu normal değil kesin hastadır diye düşünüyorum yani bir anormallik var normal değil. Hadi 17 yaşında 18 yaşında olsa diyeceğiz ki normal, ama bu daha çocuk nasıl oluyor?