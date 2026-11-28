İngiltere Premier Lig'in 12. haftasının açılış mücadelesinde Nottingham Forest ile Chelsea, The City Ground'da karşı karşıya geldi. Beş golün atıldığı mücadeleyi ev sahibi Nottingham Forest, 3-2 kazandı.

CHELSEA'Yİ DE DEVİRDİLER

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Igor Jesus, 51. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Chelsea'nin golleri ise 54 ve 89. dakikalarda Emanuel Emegha'dan geldi.

CHELSEA'NİN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR

Oliver Glasner yönetimindeki Nottingham Forest, aldığı galibiyetle puanını 12'ye yükselterek küme düşme hattından uzaklaştı. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea ise ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı.

BÜYÜK TAKIMLARIN KORKULU RÜYASI OLDULAR

Bu sezon Premier Lig'in "Top 6" olarak adlandırılan büyük takımlarına karşı etkili bir performans sergileyen Nottingham Forest, oynadığı beş karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Manchester City'yi 3-1 mağlup eden Nottingham Forest, Chelsea'yi de 3-2 yenmeyi başardı.

Nottingham Forest'ın bu sezon büyük takımlara karşı aldığı sonuçlar şöyle: