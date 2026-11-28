Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Arpa" adlı suç örgütüne yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün 3 lideri, 32 yöneticisi ve 92 üyesi olmak üzere toplam 127 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Operasyonlarda biri örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 103 şüpheli yakalanırken 24 kişinin arandığı bildirildi.

VİLLALARI ÇAĞRI MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

Soruşturma kapsamında suç örgütünün ülke genelinde sahte ilan siteleri oluşturduğu ve Denizli merkezli 5 farklı ilde kiraladığı villaları çağrı merkezi olarak kullandığı belirlendi.

Örgütün bu yöntemle 2 bin 883 kişiyi toplam 58 milyon 537 bin 455 lira dolandırdığı bildirildi.

HESAPLARINDA 12 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde 12 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Örgütün suçtan elde ettiği gelirleri aklamak amacıyla Denizli merkezli çeşitli şirketleri paravan olarak kullandığı belirtildi.

SİLAH, PARA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 55 fişek, 103 bin lira, 3 bin 500 dolar, 400 avro, 60 bin Japon yeni ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Örgütün lider, yönetici ve üyelerinin suçtan elde ettikleri belirlenen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına da el konuldu.

71 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 103 şüpheliden 71'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 32 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.