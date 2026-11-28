12 gündür hastanedeydi! Yavuz Bingöl ameliyat olamadan taburcu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safra kesesindeki taş nedeniyle hastaneye kaldırılan Türk halk müziğinin usta ismi Yavuz Bingöl, 12 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Sanatçının eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl, planlanan ameliyatın gerçekleştirilemediğini ve dört hafta sonraya ertelendiğini duyurdu.
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl, 16 Kasım akşamı safra kesesindeki taş nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi gören 62 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl'den yeni bir açıklama geldi.
AMELİYAT OLAMADAN TABURCU OLDU
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nilşah Ağaoğlu Bingöl, eşinin 12 gün süren hastane sürecinin ardından taburcu olduğunu ancak planlanan ameliyatın gerçekleştirilemediğini belirtti. Bingöl'ün ameliyatının dört hafta sonraya ertelendiği öğrenildi.
"TÜM DOSTLARIMIZA SEVGİLER"
Tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Nilşah Ağaoğlu Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Bize çiçek gibi bakan doktorlarımıza ve buraya sığmayan tüm hemşirelerimize sonsuz teşekkürler. Arayan, soran, gelen, gelemeyen 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyat hala olamadı, 4 hafta sonra"
EŞİNİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI
Hastanedeki tedavisi boyunca Yavuz Bingöl'ün yanından ayrılmayan Nilşah Ağaoğlu Bingöl, daha önce de hastane odasında eşinin elini tuttuğu bir fotoğrafı "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR'da neden." notuyla paylaşmıştı.
“Haber niteliği taşımayacak kadar önemsiz biri. Ne özelliği var, ses desen yok, oyunculuk desen yok. Ha başka özellikleri var onu da yazmiim”Tüm yorumlar (3)
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