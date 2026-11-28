Bulun bu vicdansızı! Güpegündüz genç kadına dehşeti yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay durağında bekleyen genç kadın, iddiaya göre çantasını almak isteyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boynundan ve yüzünden yaralanan kadın, saldırgana direnerek kaçmayı başardı. Olayın ardından elindeki bıçakla sokakta dolaşmaya devam eden şüphelinin çevredeki esnafı da tehdit ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
İzmit'te tramvay bekleyen genç kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın elinden yaralı halde kurtulan kadın bölgeden uzaklaşırken polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.
TRAMVAY BEKLEYEN KADINA BIÇAKLA SALDIRDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, tramvay durağındaki bankta oturan genç kadının yanına bir kişi koşarak yaklaştı. İddiaya göre kadının çantasını almak isteyen şüpheli, elindeki bıçakla saldırıya geçti. Bir anda saldırıya uğrayan genç kadın, şüpheliye karşı koyarak kendisini korumaya çalıştı. Kadın ile saldırgan arasında kısa süreli arbede yaşandı.
BOYNUNDAN VE YÜZÜNDEN YARALANDI
Saldırganın elinden kurtulmak için mücadele eden genç kadın, yaşanan arbede sırasında boynundan ve yüzünden yaralandı. Büyük panik yaşayan kadın, şüphelinin elinden kurtulmayı başararak koşarak bölgeden uzaklaştı.
ESNAFI DA BIÇAKLA TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Şüphelinin tramvay durağındaki saldırının ardından elindeki bıçakla sokakta dolaşmaya devam ettiği öne sürüldü. Genç kadına saldıran kişinin çevredeki esnafı da tehdit ettiği iddia edildi. Tramvay durağında başlayan saldırının ardından şüphelinin çevredeki esnafa yönelik hareketleri de bölgede korkuya neden oldu.
POLİS SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞTÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme başlatan ekipler, saldırının gerçekleştiği noktayı gören güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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