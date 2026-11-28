İzmit'te tramvay bekleyen genç kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın elinden yaralı halde kurtulan kadın bölgeden uzaklaşırken polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.

TRAMVAY BEKLEYEN KADINA BIÇAKLA SALDIRDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, tramvay durağındaki bankta oturan genç kadının yanına bir kişi koşarak yaklaştı. İddiaya göre kadının çantasını almak isteyen şüpheli, elindeki bıçakla saldırıya geçti. Bir anda saldırıya uğrayan genç kadın, şüpheliye karşı koyarak kendisini korumaya çalıştı. Kadın ile saldırgan arasında kısa süreli arbede yaşandı.

BOYNUNDAN VE YÜZÜNDEN YARALANDI

Saldırganın elinden kurtulmak için mücadele eden genç kadın, yaşanan arbede sırasında boynundan ve yüzünden yaralandı. Büyük panik yaşayan kadın, şüphelinin elinden kurtulmayı başararak koşarak bölgeden uzaklaştı.

ESNAFI DA BIÇAKLA TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Şüphelinin tramvay durağındaki saldırının ardından elindeki bıçakla sokakta dolaşmaya devam ettiği öne sürüldü. Genç kadına saldıran kişinin çevredeki esnafı da tehdit ettiği iddia edildi. Tramvay durağında başlayan saldırının ardından şüphelinin çevredeki esnafa yönelik hareketleri de bölgede korkuya neden oldu.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme başlatan ekipler, saldırının gerçekleştiği noktayı gören güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.