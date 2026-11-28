mehmet oguzhan sezen:

Deme halil zaten çok üzgünüz bizim başkan adalı elinden kaçırdı transferi beceremedi birtürlü üstelik birde neymiş efendim salahı alsaydık vlahovici alamazmışızmış ba ba ba ba böyle nasıl büyük takım başkanlığı oluyorsa artık kendiside senelerdir kaç yönetimdir bu işin içinde olmasa şaşıracağız neyse salahı kaçırdı artık kaliteli topçuları bari transfer edebilse