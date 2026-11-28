Salah otobüse adımını attığı gibi şoke oldu! Hemen geri indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Mohamed Salah, maç çıkışında ilginç bir olay yaşadı. Yanlışlıkla rakip takımın otobüsüne binen Mısırlı yıldızın hatasını fark ettiği anlar kameralara yansıdı.
UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Mohamed Salah, karşılaşmanın ardından yaşadığı ilginç olayla dikkat çekti.
YANLIŞ OTOBÜSE BİNDİ
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından stattan ayrılmak üzere takım otobüsüne yönelen Mohamed Salah, yanlışlıkla rakip takım CSKA Sofya'nın otobüsüne bindi. Otobüse adımını atar atmaz yanlış yerde olduğunu fark eden Mısırlı yıldız, hemen geri indi.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından otobüsten inen Salah'ın tepkisi saniye saniye kaydedildi. Mısırlı futbolcunun maç çıkışında yaşadığı ilginç anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
18 MAÇTA 12 GOL ATTI
Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Mohamed Salah, CSKA Sofya karşısında kaydettiği golle bu sezon çıktığı 18 resmi karşılaşmada 12. golüne ulaştı.
“keşke fenerbahçede olsaydın Salah ağa”Tüm yorumlar (4)
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