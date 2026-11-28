UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşma sırasında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi büyük tepki çekerken maçın ardından yaşanan ulaşım sorunları da taraftarları zor durumda bıraktı.

TÜRK TARAFTARLAR BATUM'DA MAHSUR KALDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'da çok sayıda uçuşun iptal edilmesi üzerine karşılaşmayı izlemek için Gürcistan'a giden çok sayıda Beşiktaş taraftarı Türkiye'ye dönemedi. Türk taraftarlar, gerçekleştirilecek yeni seferleri beklemek üzere Batum Havalimanı'nda kaldı.

İSRAİLLİ TARAFTARIN HAREKETİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Batum Havalimanı'nda bekleyiş devam ederken Hapoel Beer-Sheva taraftarlarından birinin hareketi gerginliğe neden oldu. İsrailli taraftar, Türk yolcuların ağırlıkta bulunduğu terminal bölümünde takımının atkısını açarak havaya kaldırdı. İsrailli taraftarın bu hareketine Türk yolcuların tepki göstermesi üzerine havalimanında tansiyon yükseldi.

GÜRCİSTAN POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Terminalde yaşanan gerginliğin ardından Gürcistan polisi harekete geçti. Güvenlik güçleri, Hapoel Beer-Sheva taraftarını Türk yolcuların bulunduğu bölümden uzaklaştırarak havalimanının farklı bir noktasına götürdü. Polisin müdahalesiyle olayların büyümesi önlendi.

BATUM'DA OLAYLAR BİTMEK BİLMEDİ

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşmada Filistin bayrakları açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi biber gazı ve copla müdahale etmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma bir süre durmuş, futbolcular soyunma odasına gitmişti.

Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucunda gözaltına alınan 16 Türk taraftar serbest bırakılırken UEFA da karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.