Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül son dönemde olası cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Gül'ün Yeni Parti tarafından aday gösterilip gösterilmeyeceği veya muhalefetin olası adayları arasında yer alıp almayacağı siyasi kulislerde değerlendirilmeye başlandı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, katıldığı programda bu tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burhan, Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilerin son dönemde oldukça yakın ve samimi olduğunu ifade etti.

"ABDULLAH GÜL'ÜN DESTEKLEDİĞİ ADAY..."

İki ismin geçmişe kıyasla daha sıkı bir iletişim içinde olduğunu söyleyen Burhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Abdullah Gül ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arası çok iyi. Hiç olmadığı kadar yakın ve samimi görüşüyorlar. Abdullah Gül’ün desteklediği aday Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum."

TARTIŞMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Sinan Burhan'ın açıklaması, Abdullah Gül'ün olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin siyasi kulislerde dillendirilen iddiaları yeniden gündeme taşıdı.