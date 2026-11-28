Konya'da çeşmeye su doldurmaya giden 70 yaşındaki kadını bıçakladıktan sonra kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, 'bir sesin bıçakla' diye seslenmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra belediye otobüsüyle evine gittiği ve saç sakal tıraşı olduğunu söylediği öğrenildi

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay, geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan P.G. (70) isimli kadın, 26 yaşındaki M.H.K. tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerine yakalandı. Yaşlı kadının tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

OLAYDAN SONRA EVE GİDİP TRAŞ OLMUŞ

Şüpheli şahıs Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının, olay günü sokak üzerinde yürüdüğü esnada kulağına gelen bir sesin kendisine "Kadını bıçakla" dediğini, daha sonrasında olayı gerçekleştirerek belediye otobüsüyle evine gittikten sonra saç sakal traşı olduğunu anlattığı öğrenildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.